„Astăzi, la Budapesta, autorităţile ungare au luat ostatici şapte cetăţeni ucraineni. Motivele rămân necunoscute, la fel ca şi starea lor actuală de sănătate și posibilitatea de a lua legătura cu ei”, a scris Andrîi Sîbiha pe contul său de X.

Șeful diplomației ucrainene a precizat că cei șapte cetățeni ucraineni sunt „angajaţi ai băncii de stat Oschadbank” și aduceau „numerar și obiecte de valoare” din Austria în Ucraina ca parte a transporturilor obișnuite între bănci.

„În esență, este vorba despre luare de ostatici și furt de bani. Dacă aceasta este «forța» despre care a vorbit astăzi (joi – n.r.) domnul Orban, atunci este forța unei bande criminale. Este vorba de terorism de stat și extorcare”, a acuzat Sîbiha, cerând „eliberarea imediată a cetățenilor” ucraineni.

Angajații Oschadbank transportau 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur

Oschadbank a anunțat într-un comunicat preluat de AFP că cele două vehicule reținute în Budapesta transportau joi 35 de milioane de euro şi 9 kilograme de aur de la Raiffeisen Bank din Austria, „în conformitate cu regulile internaţionale de transport şi cu procedurile vamale europene în vigoare”.

Potrivit băncii, cele două vehicule „se află în prezent în centrul Budapestei”, însă locul în care se află angajaţii rămâne necunoscut deocamdată.

Contactat de AFP pentru a comenta situaţia, Guvernul Ungariei nu a răspuns solicitărilor.

Premierul ungar Viktor Orban, aflat la putere într-un stat membru NATO şi UE, duce o politică prorusă și antiucraineană după lansarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

Recent, Viktor Orban a blocat adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni pregătit de UE împotriva Rusiei şi acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Tensiunile se intensifică între Kiev și Budapesta în contextul campaniei electorale din Ungaria

Viktor Orban a acuzat apoi Ucraina că a blocat o conductă prin care Ungaria primea petrol din Rusia și și-a intensificat retorica antiucraineană în plină campanie electorală, amenințând recent că va folosi „forța” pentru a obliga conducerea de la Kiev să reia tranzitul de petrol rusesc.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis, la rândul lui, să deblocheze împrumutul pregătit de UE, pentru ca forțele armate ale Kievului să nu rămână fără arme în fața invadatorilor ruși, în caz contrar urmând să fie sunat de soldați ucraineni ca să-i vorbească „pe limba lor”. „Ei (rușii) ne omoară, iar noi ar trebui să-i dăm săracului Orban petrol, pentru că fără el nu va câștiga alegerile?”, s-a întrebat retoric Zelenski.

Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto s-a dus la rândul lui la Moscova, s-a întâlnit cu liderul rus Vladimir Putin și l-a acuzat pe Zelenski că l-a amenințat cu moartea pe Orban.

