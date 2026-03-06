Ucrainenii sunt sfătuiți să nu se ducă în Ungaria

Potrivit AFP, Guvernul Ucrainei le-a recomandat cetăţenilor ucraineni „să se abţină (de la deplasări în Ungaria – n.r.), având în vedere imposibilitatea de a le garanta siguranţa pe fondul acţiunilor arbitrare ale autorităţilor ungare”.

Mai devreme, autorităţile fiscale din Ungaria au anunțat deschiderea unei anchete pentru spălare de bani împotriva a şapte cetățeni ucraineni, printre care, susține Guvernul Orban, un fost general al serviciilor secrete.

Conducerea de la Budapesta a confirmat astfel sechestrarea unui transport de 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur efectuat din Austria către Ucraina în numele băncii de stat Oschadbank – un furt și terorism de stat, potrivit ministrului de Externe Andrîi Sîbiha.

Revenit de la Moscova, Peter Szijjarto lansează noi acuzații la adresa Ucrainei

„Este absolut normal să ne întrebăm dacă nu ar putea fi vorba, de fapt, de banii mafiei de război ucrainene”, a susținut, pentru agenția oficială MTI, ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, care s-a întâlnit joi cu liderul rus Vladimir Putin.

Peter Szijjarto a mai susținut că, din ianuarie, un total de „900 de milioane de dolari şi 420 de milioane de euro” ar fi fost transportaţi „în numerar” prin Ungaria către Ucraina, precum şi „146 de kilograme de lingouri de aur”.

Sechestrarea transportului de bani, cu includerea retoricii proruse despre „mafia de război ucraineană”, are loc după ce Viktor Orban a blocat cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni pregătit de Uniunea Europeană împotriva regimului de la Moscova și un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Viktor Orban mizează până la capăt pe „cartea rusă”

Prin sancțiuni împotriva Rusiei și împrumuturi pentru Ucraina, UE caută să taie sursele de finanțare a mașinăriei de război a Kremlinului și să ajute țara agresată militar să reziste în fața invadatorilor. La rândul lui, Viktor Orban cere voalat o capitulare a Ucrainei și sprijină interesele lui Vladimir Putin sperând că va beneficia geopolitic de pe urma loialității afișate de liderul rus.

Arestarea celor șapte angajați ai băncii Oschadbank a fost calificată drept „luare de ostatici” de către Ucraina, fapt pe care Viktor Orban l-a recunoscut parțial într-un interviu acordat radioului ungar. „Vom opri transporturile de tranzit care trec prin Ungaria și care sunt importante pentru Ucraina, până când vom obține aprobarea Ucrainei pentru transporturile de petrol” prin conducta Drujba, a declarat premierul ungar.

Relațiile dintre Ucraina și Ungaria au devenit tensionate din momentul în care Viktor Orban a ales să mizeze pe „cartea rusă”, dar s-au deteriorat până la amenințări voalate militare pe fondul accentuării retoricii anti-Ucraina a premierului ungar înainte de alegerile parlamentare programate pe 12 aprilie în țara sa.

Volodimir Zelenski își asumă blocarea tranzitului de petrol către Ungaria

În timp ce Orban amenința cu blocarea sancțiunilor împotriva Rusiei și a împrumutului pentru Ucraina, amenințări pe care le-a pus deja în practică, Ucraina a oprit livrările de petrol prin Drujba după un atac cu drone efectuate de ruși asupra oleoductului la sfârșitul lunii ianuarie. Orban a susținut că oleoductul a fost reparat între timp, dar Ucraina întârzie reluarea livrărilor de petrol către Ungaria din motive politice. În plus, premierul ungar a acuzat Ucraina că ar pregăti sabotaje la infrastructurile energetice ale Ungariei și a mobilizat soldați la aceste obiective.

Joi, Volodimir Zelenski şi-a asumat fără echivoc blocarea acestui tranzit din motive politice. „Sincer să fiu, nu îl voi restabili. Aceasta este poziţia mea”, a declarat președintele ucraineaan în cadrul unei reuniuni cu oficiali guvernamentali.

Premierul ungar insistă că își apără țara fiind de partea Rusiei

„Am spus acest lucru conducerii Uniunii Europene. Pentru că este petrol rusesc. Există anumite principii care nu au preţ. Ei ne omoară, iar noi ar trebui să furnizăm petrol lui Orban pentru că bietul Orban nu poate câştiga alegerile fără acest petrol”, a adăugat Zelenski, avertizându-l că s-ar putea să fie sunat de soldați ucraineni, în cazul în care vor rămâne fără arme din cauza acțiunilor sale în interesul Rusiei, pentru a-i vorbi „pe limba lor”.

Viktor Orban a insistat din nou că își apără țara de război și că nu va ceda cererilor cu privire la deblocarea sancțiunilor și a împrumutului. „Nici măcar dacă mă şantajează, nici măcar dacă îmi ameninţă viaţa, pentru că, în fond, nu este vorba despre mine. Sunt convins că nu trebuie să cedăm, pentru că ar fi rău pentru ţară”, a susținut Orban, care prezintă Ucraina ca o amenințare pentru Ungaria și primește, conform unei investigații de presă, sprijin din partea Kremlinului pentru câștigarea alegerilor parlamentare.