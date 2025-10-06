Apa potabilă este distribuită în cisterne și PET-uri

Dezastrul ecologic a distrus fauna râului Târnava. Aquaserv și ISU distribuie în continuare apa potabilă în cisterne și PET-uri. La robinete curge apă cu o concentrație de cloruri dublă față de cea admisă.

Reprezentanții Aquaserv spun că instalarea stațiilor de desalinizare de la Târnăveni, Fântânele și Băgaciu este în grafic, iar acestea pot deveni funcționale la finalul lunii.

Totuși, este doar o soluție pe termen scurt, costurile de operare fiind duble decât în mod obișnuit, în timp ce planul de aducțiune, ca soluție pe termen lung, este blocat la Ministerul Mediului, a spus pentru Radio Târgu Mureș directorul companiei Aquaserv, Sipos Levente.

„E aceeași situație, în momentul de față. Azi-dimineață erau circa 511 mg/l clorurile în Târnava, deci între 400 și 500 mg/l se menține tot timpul. În afară de faptul că noi pe partea de desalinizare suntem în grafic și aia va rezolva tot ceea ce înseamnă apa potabilă, în schimb, ceea ce înseamnă Târnava Mică nu se întrevede în următoarea perioadă nimic care să îmbunătățească starea de fapt.

Încă nu s-a făcut nici un pas în ceea ce înseamnă rezolvarea pe termen lung a problemelor și aici mă refer la analiza a ceea ce înseamnă aducțiunile. Evaluarea făcută de Ministerul Mediului avea terme de finalizare acum două luni…”.

„Cât o nucă era gaura din peretele minei”

De această situație de la Praid nu a fost găsit momentan nimeni vinovat, iar responsabilitatea este pasată de la o instituție la alta.

Libertatea a reușit să găsească un expert care să poată explica drumul spre dezastru de la salina Praid.

„Cât o nucă era gaura din peretele minei, apoi s-a tot mărit până a ajuns cât o roată de căruță, iar conducerea minei a ignorat până ne-am trezit inundați total și distruși definitiv”, a povestit un localnic cum a văzut venind dezastrul ecologic, umanitar și financiar de la salina Praid.



