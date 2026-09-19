4000 de kilometri de țevi se află sub cel mai mare deșert din lume: construcția a costat 25 de miliarde de dolari

Muammar Gaddafi anunța, la începutul anilor '80, lansarea unui proiect colosal: un râu artificial care să străbată Sahara, pe care liderul libian îl descria drept „a opta minune a lumii”.

Marele Râu Artificial din Libia, considerat de Enciclopedia Britanică cel mai mare proiect de irigații din lume, constă în 4.000 de kilometri de conducte subterane ce transportă apă din acviferele adânci ale Saharei către orașele dens populate de pe coasta nordică a țării. Proiectul, însă, ridică întrebări serioase despre sustenabilitatea sa pe termen lung, relatează Blic, parte a grupului Ringier.

O resursă veche de 40.000 de ani

Apa care curge prin aceste conducte nu este una obișnuită. Este apă fosilă, colectată în acviferul de gresie nubiană în urmă cu aproximativ 40.000 de ani, când Sahara era o savană verde, plină de râuri și vegetație. Geologii avertizează că această resursă nu este regenerabilă, deoarece nu este alimentată de precipitațiile actuale. Estimările privind epuizarea acviferului variază între 60 și 100 de ani, însă unii experți avertizează că aceasta ar putea avea loc chiar mai repede.

„Această apă fosilă este o resursă finită, iar utilizarea ei nesustenabilă ar putea avea consecințe grave pe termen lung”, avertizează oamenii de știință.

Proiectul care a schimbat fața deșertului

Construcția Marelui Râu Artificial a început în 1984 și s-a întins pe mai bine de două decenii. Prima fază a fost finalizată în 1991, aducând apă în orașul Benghazi, iar în 1996, sistemul a fost extins către capitala Tripoli. Ulterior, alte faze au conectat treptat întreaga fâșie de coastă a Libiei la rețeaua de apă. În total, proiectul a necesitat peste 25 de miliarde de dolari, finanțați integral din veniturile petroliere ale Libiei, fără a apela la împrumuturi internaționale.

Impactul asupra agriculturii a fost imediat. Zone întinse de deșert au fost transformate în terenuri fertile, iar Libia a început să producă grâu, orz și fructe. De asemenea, sistemul a asigurat apă potabilă pentru orașe care, anterior, depindeau de desalinizare sau importuri costisitoare. Râul artificial a fost o soluție ingenioasă, care a transformat radical peisajul agricol al țării.

Cifrele impresionante ale unui proiect unic

Marele Râu Artificial se remarcă prin dimensiunile sale colosale. Conductele, realizate din beton, au un diametru de 4 metri, suficient pentru a permite trecerea unei mașini. Sistemul poate transporta până la 6,5 milioane de metri cubi de apă pe zi, ceea ce echivalează cu umplerea a 2.600 de bazine olimpice într-o singură zi.

Pentru prima fază a proiectului, au fost excavați 85 de milioane de metri cubi de pământ, iar cele 1.300 de puțuri care alimentează rețeaua au fost forate la adâncimi cuprinse între 500 și 800 de metri sub deșert. De remarcat este și faptul că sistemul folosește gravitația pentru a transporta apa din sud, aflat la o altitudine mai mare, către nord, reducând astfel nevoia de energie electrică.

Un proiect afectat de conflicte

Deși gândit să fie o soluție pe termen lung pentru nevoile de apă ale Libiei, Marele Râu Artificial a avut de suferit în timpul celui de-al Doilea Război Civil Libian, desfășurat între 2014 și 2020. Conductele, stațiile de pompare și puțurile au fost avariate, iar unele componente esențiale ale sistemului au fost distruse sau demontate.

Cu toate acestea, proiectul a continuat să funcționeze parțial, fiind în continuare principala sursă de apă pentru milioane de libieni, grație unui sistem de redundanță bine gândit.