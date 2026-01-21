421 de oameni controlează peste 3 milioane de hectare din terenurile rurale private ale Scoției

Scoția este cunoscută pentru peisajele sale rurale spectaculoase și pentru patrimoniul medieval impresionant. Pe teritoriul său se află peste 2.000 de castele vechi de secole, însă acesta nu este cel mai surprinzător element moștenit din trecut.

Mai puțin cunoscut este că, în prezent, 50% din toate terenurile rurale private ale țării (aproximativ 3,2 milioane de hectare) sunt controlate de doar 421 de persoane, conform unei monitorizări efectuate de fostul deputat scoțian Andy Wightman.

De ce Scoția nu și-a fragmentat marile proprietăți

Potrivit publicației AS, este o cifră fără precedent în Europa. Spre deosebire de alte state, unde revoluțiile, războaiele și reformele agrare au dus la fragmentarea marilor domenii, Scoția și-a păstrat harta funciară aproape neschimbată timp de secole. Structura marilor proprietăți, moștenită direct din feudalism, a supraviețuit modernizării statului și transformărilor sociale profunde care au remodelat Europa.

Originea acestei situații se regăsește în istoria Scoției. Puterea clanurilor, urmată de influența aristocrației rurale, a consolidat ideea că suprafețe uriașe de teren pot aparține unui singur proprietar.

Chiar și atunci când privilegiile feudale au fost abolite oficial, acest proces nu a fost însoțit de o redistribuire efectivă a pământului.

Un sistem funciar moștenit din Evul Mediu

Spre deosebire de Franța sau de țările nordice, Scoția nu a traversat un moment istoric care să schimbe radical împărțirea teritorială. Regatul Unit a protejat constant proprietatea privată ca pilon central al sistemului său politic și economic.

Timp de sute de ani, marile domenii au aparținut ducilor și familiilor aristocratice.

În prezent, aceste proprietăți se află în mâinile miliardarilor, moștenitorilor unor mari averi sau fondurilor de investiții. Deși nu mai sunt legate în mod direct de producția agricolă, ele continuă să reprezinte o sursă majoră de putere. Proprietarii pot influența dezvoltarea imobiliară, proiectele energetice și modul de utilizare a terenurilor, cu impact direct asupra comunităților locale.

În ultimii ani, guvernul scoțian a încercat să introducă reforme pentru a crește transparența și a permite intervenția publică în anumite proiecte de interes major. Rezultatele au fost însă limitate.

Concentrarea proprietății funciare nu a scăzut, ci continuă să se mențină la cote ridicate.

Prețurile mari ale terenurilor și oferta redusă favorizează marii cumpărători și îi exclud pe fermieri și pe membrii comunităților locale.

