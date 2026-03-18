Ajutor financiar pentru carburanți în Bulgaria. Cine primește banii

Autoritățile din Bulgaria au anunțat acordarea unui ajutor financiar pentru combustibil, destinat persoanelor cu venituri reduse, în contextul creșterii prețurilor la pompă.

Potrivit ministrului Muncii și Politicilor Sociale, Hasan Ademov, sprijinul financiar va fi acordat persoanelor ale căror venituri nu depășesc de două ori pragul sărăciei. Premierul Andrei Ghiurov a precizat că limita de venit este de aproximativ 781 de euro, având în vedere că pragul sărăciei este stabilit la circa 390 de euro.

Conform publicației Blic, parte a grupului Ringier, beneficiarii trebuie să dețină un autoturism (inclusiv în leasing), pentru care să nu existe taxe sau amenzi neplătite. Foarte important, familiile care au două mașini pot primi ajutorul în cuantum dublu. Condiția este ca cele două mașini să fie înregistrate pe numele unor membri diferiți ai familiei.

Cum se vor face plățile

Ajutorul, stabilit la 20 de euro pe lună, reprezentând 20% din cheltuielile medii estimate pentru combustibil, va fi acordat lunar, atât timp cât va fi considerat necesar de către autorități.

Premierul bulgar a explicat într-un videoclip postat pe Facebook cum s-a ajuns la această sumă.

„Am analizat datele anterioare și am constatat că persoanele cu venituri mici cheltuiesc aproximativ 100 de euro pe lună pentru combustibil. În ultimele zile, creșterea prețului la carburanți a fost de aproximativ 20%, astfel încât suma cheltuită a crescut de la 100 la 120 de euro.

Când oamenii vor primi o compensație de 20 de euro, suma pe care o vor cheltui va rămâne aceeași. Acești 20 de euro nu sunt nici mult, nici puțin. Sunt exact compensația care va ajuta oamenii fără a le afecta bugetul”, a transmis Ghiurov, citat de BGNES.

Când intră în vigoare măsura

Autoritățile estimează că mecanismul de sprijin va deveni funcțional până la finalul lunii martie.

Datele necesare pentru acordarea ajutorului sunt deja disponibile la Agenția Națională de Administrare Fiscală (NAP), astfel că cetățenii nu trebuie să depună cereri suplimentare. În cazul în care o persoană consideră că îndeplinește criteriile, dar nu primește ajutorul, aceasta trebuie să contacteze instituția.

Măsura se adresează atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, însă detaliile privind sprijinul pentru companii nu au fost încă clarificate.

Lukoil: Bulgaria nu se confruntă cu riscul unei crize de combustibil

Bulgaria are suficiente rezerve de combustibil și nu există riscul unor penurii în perioada următoare, însă prețurile la pompă vor continua să urmeze evoluțiile pieței internaționale, potrivit declarațiilor făcute de Rumen Spetsov, administrator special al Lukoil în Bulgaria, citate de Novinite.

Oficialul a precizat că, în prezent, cererea internă este acoperită cu mai puțin de jumătate din capacitatea rafinăriei, iar stocurile de petrol și produse petroliere sunt la un nivel sigur.

Potrivit lui Spetsov, creșterea recentă a prețului petrolului se reflectă deja în costurile carburanților.

Acesta a explicat că vânzarea combustibilului la prețuri mai mici decât cele dictate de piață ar face imposibilă achiziția de noi cantități de țiței, ceea ce ar putea afecta funcționarea rafinăriei.

„Nu putem reduce artificial prețurile fără a încălca regulile și fără a perturba piața”, a spus Spetsov.

Creșteri diferite pentru motorină și benzină

Datele prezentate arată că, până la începutul lunii martie, prețurile internaționale la motorină au crescut cu aproximativ 51%, iar cele la benzină cu circa 20%. În același timp, Lukoil a aplicat majorări mai reduse: aproximativ 12% pentru motorină și 6% pentru benzină.

Spetsov a descris situația actuală drept una extrem de complicată, afirmând că rafinăria este „prinsă între patru sau cinci focuri”. El a atras atenția asupra dependenței tot mai mari a Europei de importurile de combustibil, dar și asupra impactului tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Pe termen scurt, oficialul susține că piața din Bulgaria va rămâne stabilă, atât timp cât producția internă și exporturile sunt gestionate în condiții normale.

Prețurile la carburanți pentru miercuri, 18 martie 2026, în Bulgaria, conform Fuelo.net:

  • Benzină Standard: ~1,38 €/litru (aproximativ 7,02 lei)
  • Benzină Premium: ~1,59 €/litru (aproximativ 8,09 lei)
  • Motorină Standard: ~1,52 €/litru (aproximativ 7,74 lei)
  • Motorină Premium: ~1,72 €/litru (aproximativ 8,76 lei).
