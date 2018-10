Ieri, printre vizitatorii de la Convenție s-a aflat și Rolf Buchholz.

Germanul de 59 de ani se află în Cartea recordurilor pentru omul cu cele mai multe piercinguri pe corp. Are nu mai puţin de 453 de piercinguri, dintre care 278 sunt montate pe penis, iar 94 sunt puse în gură și în jurul gurii.

Rolf are și tot corpul tatuat și cu implanturi de silicon sub piele, el deținând și recordul de omul ce cele mai multe modificări corporale. La 40 de ani și-a făcut primul tatuaj și tot atunci și-a pus primii cercei, după ce a fost la o convenția a tatuajelor din Berlin. Rolf lucrează pentru o companie de telecomunicații din Germania. „Cerceii nu mă deranjează când mănânc și multă lume mă oprește pe stradă să facă poze cu mine”, a declarat pentru Libertatea omul cu cele mai multe piercinguri din lume.

„Îmi port cicatricile cu mândrie”

Doug Smode are 32 de ani și este din Calgary, Canada. A venit ca invitat special la International Tattoo Convention.

Și-a făcut primul tatuaj când avea doar 12 ani, iar de atunci și-a tot făcut diverse intervenții în special la nivelul feței.

Și-a injectat ochii, iar la 24 de ani și-a pus implanturi de silicon sub piele pe frunte.

„Am crescut într-un oraș mic și am vrut să fac ceva diferit, să fiu diferit. A durut foarte mult, acum nu mai doare, dar procedura e dureroasă. Cert este că merită să suporți acea durere, ba chiar pot spune că asta e frumusețea . Îmi pot cicatricile cu mândrie”, a declarat pentru Libertatea Doug Smode

Yallzee din Puerto Rico (foto) este unul din invitații speciali ai acetei ediții. Are aproape tot corpul tatuat: mâini, degete, cap și picioare.

Christelle ( foto) are 38 de ani și a venit din Paris la Convenția tatuajelor. Are aproape 30 de tatuaje pe corp și spune că nu vrea să se oprească aici. Pe mână are tatuaj cu mama ei, iar pe picior îl are pe căpitanul Paul Watson, un activist de mediu. Dar o are și pe Hello Kitty și un minion.

Francezul Mathieu ( foto) are scrise pe brațe citate din Micul Prinț, cartea lui preferată, iar pe cealaltă parte a mâinii și l-a tatuat pe scriitorul francez Antoine de Saint-Exupery.

Khane, Mercedesz și Andy Ardaseer sunt din Olanda. Tatăl este artist-tatuator, prima sa clientă fiind chiar soția.

La această ediție, cei doi au venit însoțiți de băiețelul lor de 8 ani, care nu e tatuat, dar căruia îi place să umble deghizat în Spiderman. Convenția Internațională de Tatuaje se încheie duminică, 21 octombrie.

