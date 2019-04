Acesta a precizat că această boală nu are legătura cu vârsta, dar se întâlnește frecvent la pacienți tineri, dar tratamentul și recuperarea sunt la fel.

Există 5 cauze posibile care pot duce la pericardita lichidiană hemoragică, afecțiunea pentru care a fost operat Ion Iliescu:

Medicul Cristian Udroiu a vorbit și despre bolile cardiovasculare, cele care reprezintă un factor frecvent de mortalitate În România. De altfel, în țara noastră se înregistrează de 3 ori mai multe boli de inimă decat media europeană.

„Media pacienților pe care îi am este de 50-55 de ani. Pentru că în mod frecvent am pacienți sub 40 de ani! E un șoc pentru mine să operez pacienți pe inimă sub vârsta mea”, a spus medicul primar cardiolog Cristian Udroiu de la Spitalul Universitar de Urgență București cel mai mare spital din România.