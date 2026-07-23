1. Omoda și Jaecoo: 1 milion de kilometri pentru motor

Una dintre cele mai agresive oferte apărute recent în România vine de la Omoda și Jaecoo, mărcile chinezești ale grupului Chery.

În comunicarea dealerilor Omoda & Jaecoo din România apare o garanție pentru motor și electromotor de 7 ani sau peste 1.000.000 km. Este o cifră rară în industria auto și foarte bună ca mesaj: brandurile noi vor să spună că nu vin doar cu prețuri bune și dotări multe, ci și cu încredere pe termen lung.

Atenție însă la detaliu: nu toată mașina este garantată 1 milion de kilometri. Garanția de bază rămâne 7 ani sau 150.000 km, iar cifra uriașă se referă la componentele principale de propulsie. Jaecoo 7 SHS-H, versiunea full hybrid lansată recent în România, beneficiază de aceeași garanție promovată de Omoda și Jaecoo: 7 ani sau 150.000 km pentru mașină și peste 1.000.000 km pentru motor și electromotor.

2. Lexus: baterie garantată până la 1 milion de kilometri

Lexus are una dintre cele mai interesante garanții pentru baterie din industrie. Programul Lexus Battery Care acoperă bateria de tracțiune pentru modelele hybrid, plug-in hybrid și electrice până la 10 ani sau 1.000.000 km.

Este spectaculos pentru că vine de la un brand cu istoric foarte bun în zona hibridelor. Practic, Lexus nu încearcă doar să convingă clienții că bateria rezistă, ci pune o garanție foarte lungă în spatele acestei idei.

Există însă condiții: după garanția standard, clientul trebuie să facă verificări ale stării bateriei la un reparator autorizat Lexus, anual sau la fiecare 15.000 km.

3. VinFast: 10 ani garanție pentru mașină și baterie cu kilometraj nelimitat

VinFast, producătorul vietnamez care încearcă să intre puternic în Europa, merge pe o strategie simplă: garanție foarte lungă ca să reducă teama față de un brand nou.

Pentru VF 8, VinFast anunță în Europa o garanție comercială de 10 ani sau 200.000 km pentru vehicul. Și mai interesant, bateria de tracțiune este acoperită 10 ani cu kilometraj nelimitat, cu condiția utilizării corecte și a păstrării capacității minime garantate.

Pentru un brand fără reputația Toyota, Lexus, BMW sau Mercedes, o astfel de garanție este esențială. Nu rezolvă automat problema încrederii, dar reduce riscul perceput de client.

4. Hyundai: 5 ani fără limită de kilometri

Hyundai nu are cea mai lungă garanție ca număr de ani, dar are una dintre cele mai utile formule pentru cei care conduc mult: 5 ani fără limită de kilometri.

Asta contează enorm pentru șoferii care fac mulți kilometri anual sau pentru firme. La multe garanții, limita de kilometri este cea care expiră prima. La Hyundai, pentru mașinile noi vândute prin rețeaua oficială din Europa, mesajul este simplu: 5 ani, indiferent câți kilometri faci, în condițiile programului.

Pentru cine merge 30.000-40.000 km pe an, această diferență poate fi mai importantă decât o garanție de 7 ani cu limită de 150.000 km.

5. Toyota Relax: până la 10 ani sau 200.000 km, dacă revii în service

Toyota are o abordare diferită. Nu promite pur și simplu 10 ani garanție standard din prima zi, ci folosește programul Toyota Relax.

Mașina poate beneficia de garanție până la 10 ani sau 200.000 km, dar acoperirea se activează anual după efectuarea întreținerii periodice în rețeaua Toyota România. Fiecare activare oferă încă 12 luni sau 15.000 km, în limitele programului.

Este o ofertă inteligentă pentru ambele părți. Clientul primește protecție pe termen lung, iar producătorul păstrează mașina în rețeaua oficială de service, unde poate verifica mai bine starea ei.

Ce trebuie să înțeleagă clientul

O garanție mare nu înseamnă că mașina nu se va strica niciodată. Înseamnă că producătorul acceptă să acopere anumite defecte, în anumite condiții, pentru o perioadă sau un rulaj stabilit.

Detaliile contează enorm: garanția este pentru toată mașina sau doar pentru motor? Include bateria? Este transferabilă? Cere revizii doar în rețeaua oficială? Acoperă taxi, ride-sharing sau utilizare comercială?

De aceea, cifrele mari trebuie citite cu atenție. 1 milion de kilometri sună spectaculos, dar contează ce piesă este acoperită. 10 ani sună excelent, dar contează dacă garanția este automată sau trebuie reînnoită prin service.

Totuși, direcția este clară. Pe măsură ce mașinile devin mai scumpe și mai complexe, garanția devine o parte tot mai importantă a deciziei de cumpărare. Pentru un client, nu mai contează doar cât costă mașina azi, ci și cine plătește dacă ceva important se strică peste cinci, șapte sau zece ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE