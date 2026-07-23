1. Omoda și Jaecoo: 1 milion de kilometri pentru motor

Una dintre cele mai agresive oferte apărute recent în România vine de la Omoda și Jaecoo, mărcile chinezești ale grupului Chery.

În comunicarea dealerilor Omoda & Jaecoo din România apare o garanție pentru motor și electromotor de 7 ani sau peste 1.000.000 km. Este o cifră rară în industria auto și foarte bună ca mesaj: brandurile noi vor să spună că nu vin doar cu prețuri bune și dotări multe, ci și cu încredere pe termen lung.

Atenție însă la detaliu: nu toată mașina este garantată 1 milion de kilometri. Garanția de bază rămâne 7 ani sau 150.000 km, iar cifra uriașă se referă la componentele principale de propulsie. Jaecoo 7 SHS-H, versiunea full hybrid lansată recent în România, beneficiază de aceeași garanție promovată de Omoda și Jaecoo: 7 ani sau 150.000 km pentru mașină și peste 1.000.000 km pentru motor și electromotor.

2. Lexus: baterie garantată până la 1 milion de kilometri

Lexus are una dintre cele mai interesante garanții pentru baterie din industrie. Programul Lexus Battery Care acoperă bateria de tracțiune pentru modelele hybrid, plug-in hybrid și electrice până la 10 ani sau 1.000.000 km.

Este spectaculos pentru că vine de la un brand cu istoric foarte bun în zona hibridelor. Practic, Lexus nu încearcă doar să convingă clienții că bateria rezistă, ci pune o garanție foarte lungă în spatele acestei idei.

Există însă condiții: după garanția standard, clientul trebuie să facă verificări ale stării bateriei la un reparator autorizat Lexus, anual sau la fiecare 15.000 km.

3. VinFast: 10 ani garanție pentru mașină și baterie cu kilometraj nelimitat

VinFast, producătorul vietnamez care încearcă să intre puternic în Europa, merge pe o strategie simplă: garanție foarte lungă ca să reducă teama față de un brand nou.

Pentru VF 8, VinFast anunță în Europa o garanție comercială de 10 ani sau 200.000 km pentru vehicul. Și mai interesant, bateria de tracțiune este acoperită 10 ani cu kilometraj nelimitat, cu condiția utilizării corecte și a păstrării capacității minime garantate.

Pentru un brand fără reputația Toyota, Lexus, BMW sau Mercedes, o astfel de garanție este esențială. Nu rezolvă automat problema încrederii, dar reduce riscul perceput de client.

4. Hyundai: 5 ani fără limită de kilometri

Hyundai nu are cea mai lungă garanție ca număr de ani, dar are una dintre cele mai utile formule pentru cei care conduc mult: 5 ani fără limită de kilometri.

Asta contează enorm pentru șoferii care fac mulți kilometri anual sau pentru firme. La multe garanții, limita de kilometri este cea care expiră prima. La Hyundai, pentru mașinile noi vândute prin rețeaua oficială din Europa, mesajul este simplu: 5 ani, indiferent câți kilometri faci, în condițiile programului.

Pentru cine merge 30.000-40.000 km pe an, această diferență poate fi mai importantă decât o garanție de 7 ani cu limită de 150.000 km.

5. Toyota Relax: până la 10 ani sau 200.000 km, dacă revii în service

Toyota are o abordare diferită. Nu promite pur și simplu 10 ani garanție standard din prima zi, ci folosește programul Toyota Relax.

Mașina poate beneficia de garanție până la 10 ani sau 200.000 km, dar acoperirea se activează anual după efectuarea întreținerii periodice în rețeaua Toyota România. Fiecare activare oferă încă 12 luni sau 15.000 km, în limitele programului.

Este o ofertă inteligentă pentru ambele părți. Clientul primește protecție pe termen lung, iar producătorul păstrează mașina în rețeaua oficială de service, unde poate verifica mai bine starea ei.

Ce trebuie să înțeleagă clientul

O garanție mare nu înseamnă că mașina nu se va strica niciodată. Înseamnă că producătorul acceptă să acopere anumite defecte, în anumite condiții, pentru o perioadă sau un rulaj stabilit.

Detaliile contează enorm: garanția este pentru toată mașina sau doar pentru motor? Include bateria? Este transferabilă? Cere revizii doar în rețeaua oficială? Acoperă taxi, ride-sharing sau utilizare comercială?

De aceea, cifrele mari trebuie citite cu atenție. 1 milion de kilometri sună spectaculos, dar contează ce piesă este acoperită. 10 ani sună excelent, dar contează dacă garanția este automată sau trebuie reînnoită prin service.

Totuși, direcția este clară. Pe măsură ce mașinile devin mai scumpe și mai complexe, garanția devine o parte tot mai importantă a deciziei de cumpărare. Pentru un client, nu mai contează doar cât costă mașina azi, ci și cine plătește dacă ceva important se strică peste cinci, șapte sau zece ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Viva.ro
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Unica.ro
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
GSP.RO
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.RO
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
Parteneri
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Libertateapentrufemei.ro
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
Tvmania.ro
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

Știri România

Traian Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să se grăbească cu a doua desemnare de premier și spune că „nu-l obligă nimeni” să declanșeze alegeri anticipate
Politică 22 iul.
Traian Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să se grăbească cu a doua desemnare de premier și spune că „nu-l obligă nimeni” să declanșeze alegeri anticipate
Declarațiile de avere ale demnitarilor rămân secrete, potrivit proiectului de reformă a ANI trimis de Cătălin Predoiu în Parlament. Reacția ministrului interimar al Justiției
Exclusiv
Știri România 21 iul.
Declarațiile de avere ale demnitarilor rămân secrete, potrivit proiectului de reformă a ANI trimis de Cătălin Predoiu în Parlament. Reacția ministrului interimar al Justiției
Parteneri
Reportaj în Ungaria de Est, paradisul cultural și acvatic de la granița României. Cât costă un sejur în tărâmul cetăților și băilor termale
Adevarul.ro
Reportaj în Ungaria de Est, paradisul cultural și acvatic de la granița României. Cât costă un sejur în tărâmul cetăților și băilor termale
Super veste! Universitatea Craiova, cap de serie în play-off-ul Europa League dacă pierde calificarea cu Levski din Liga Campionilor
Fanatik.ro
Super veste! Universitatea Craiova, cap de serie în play-off-ul Europa League dacă pierde calificarea cu Levski din Liga Campionilor
România riscă o criză majoră de carburanți după ce Kazahstan, principala sursă, a întrerupt livrările de țiței
Financiarul.ro
România riscă o criză majoră de carburanți după ce Kazahstan, principala sursă, a întrerupt livrările de țiței
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

„Insula Iubirii - Reuniuni” începe în această seară. Tot ce trebuie să știi despre show-ul surpriză de la Antena 1
Stiri Mondene 08:27
„Insula Iubirii – Reuniuni” începe în această seară. Tot ce trebuie să știi despre show-ul surpriză de la Antena 1
5 Știri by Libertatea- Monden: Când începe „Insula Iubirii”/ Loredana era să aterizeze cu elicopterul la o mănăstire
Exclusiv
Stiri Mondene 22 iul.
5 Știri by Libertatea- Monden: Când începe „Insula Iubirii”/ Loredana era să aterizeze cu elicopterul la o mănăstire
Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Surpriză pentru un elev cu media aproape 9 la admitere: nu a intrat la niciun liceu
ObservatorNews.ro
Surpriză pentru un elev cu media aproape 9 la admitere: nu a intrat la niciun liceu
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Parteneri
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
GSP.ro
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
FIFA pregătește o schimbare URIAȘĂ la Cupa Mondială din 2030
Mediafax.ro
FIFA pregătește o schimbare URIAȘĂ la Cupa Mondială din 2030
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
O zodie va avea lumea la picioare în august. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura
Redactia.ro
O zodie va avea lumea la picioare în august. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani
KanalD.ro
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani

Politic

Traian Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să se grăbească cu a doua desemnare de premier și spune că „nu-l obligă nimeni” să declanșeze alegeri anticipate
Politică 22 iul.
Traian Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să se grăbească cu a doua desemnare de premier și spune că „nu-l obligă nimeni” să declanșeze alegeri anticipate
Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, după ce Justiția a decis suspendarea inițierii Legii salarizării bugetarilor: „Nu-i treaba Justiției să se amestece în legiferare”
Analiză
Politică 22 iul.
Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, după ce Justiția a decis suspendarea inițierii Legii salarizării bugetarilor: „Nu-i treaba Justiției să se amestece în legiferare”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
UNTOLD l-a făcut pe Cristiano Bergodi să răbufnească: „Jucăm acasă, dar nu e chiar acasă”. Plecare importantă de la U Cluj
Fanatik.ro
UNTOLD l-a făcut pe Cristiano Bergodi să răbufnească: „Jucăm acasă, dar nu e chiar acasă”. Plecare importantă de la U Cluj
Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate, în ciuda presiunilor din cercul său apropiat
Spotmedia.ro
Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate, în ciuda presiunilor din cercul său apropiat