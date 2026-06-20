Smartphone-ul a devenit un accesoriu indispensabil în viața de zi cu zi, dar puțini utilizatori iau în considerare mediile în care își depozitează dispozitivul. Neglijarea acestui aspect poate duce la deteriorarea gravă a telefonului.

Experții au identificat cinci locuri în care nu ar trebui să vă lăsați niciodată smartphone-ul, „deși multă lume îl pune acolo”.

Sub razele directe ale soarelui

Expunerea telefonului la soare, fie pe pervaz, pe masa din balcon sau pe scaunul unei mașini, poate cauza supraîncălzirea rapidă a dispozitivului.

Temperaturile ridicate dăunează bateriei, procesorului și ecranului, iar în cazuri extreme, pot determina oprirea automată a telefonului pentru a preveni daunele interne.

Pe termen lung, supraîncălzirea poate scurta viața bateriei și poate duce la reparații costisitoare.

În baie

Obiceiul de a lua telefonul în baie, fie pentru a asculta muzică, fie pentru a răspunde mesajelor, poate fi riscant.

Problema principală nu este apa, ci umiditatea ridicată și aburul fierbinte. Acestea pot pătrunde prin orificiile minuscule ale dispozitivului, ducând la oxidarea contactelor și la posibile defecțiuni ale componentelor electronice

Chiar și telefoanele rezistente la apă nu sunt proiectate să facă față unui mediu umed constant.

Sub pernă sau pătură

Mulți obișnuiesc să doarmă cu telefonul sub pernă sau pătură, mai ales în timpul încărcării. Această practică nu doar că pune în pericol dispozitivul, dar reprezintă și un risc pentru siguranța utilizatorului.

În lipsa ventilației, căldura generată de baterie în timpul încărcării poate duce la supraîncălzire, reducând durata de viață a bateriei și crescând riscul de incendii.

De asemenea, experții recomandă să păstrați telefonul la o distanță sigură de locul de somn pentru a preveni perturbarea odihnei.

În buzunarul de la spate al pantalonilor

Poate părea comod, dar păstrarea telefonului în buzunarul de la spate este una dintre cele mai riscante alegeri.

Presiunea exercitată în timpul așezării pe un scaun, canapea sau în mașină poate cauza microfisuri pe ecran, deformarea carcasei sau daune interne.

Smartphone-urile moderne, cu ecrane mari și rame subțiri, sunt deosebit de vulnerabile.

Lângă surse de căldură

Bateriile de încălzire, plitele de bucătărie, lămpile puternice sau alte surse de căldură pot duce la supraîncălzirea dispozitivului.

Căldura constantă afectează negativ bateria și componentele electronice, reducând capacitatea bateriei și încetinind performanța telefonului.

Lăsarea telefonului lângă surse de căldură în timpul încărcării este deosebit de periculoasă, când bateria este deja supusă unui stres termic.

Unde să-ți păstrezi telefonul?

Cea mai bună opțiune pentru a proteja telefonul este să îl depozitați într-un loc uscat, la temperatura camerei și ferit de lumina directă a soarelui.

O masă, o noptieră sau un raft bine ventilat sunt alegeri ideale.

De asemenea, evitați locurile cu fluctuații de temperatură bruscă, deoarece acestea pot cauza condens în interiorul dispozitivului, afectând performanța acestuia.

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