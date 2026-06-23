Bolojan cere un guvern cu puteri depline

După votul din Parlament, Ilie Bolojan a scris pe Facebook că România nu își mai permite să rămână fără un executiv cu puteri depline.

„România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice”, a transmis liderul PNL.

Bolojan a spus că viitorul guvern trebuie construit pe transparență, reguli clare și respectarea principiilor democratice. Mesajul vine după una dintre cele mai tensionate săptămâni din interiorul PNL, în care conducerea partidului s-a opus cabinetului propus de Adrian Veștea și a anunțat că liberalii care vor susține guvernul în Parlament riscă excluderea din partid.

„Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele”

În mesajul publicat după eșecul Guvernului Veștea, Bolojan a folosit o formulare dură la adresa modului în care s-a ajuns la această criză politică.

„Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista”, a scris Ilie Bolojan.

Declarația continuă linia pe care Bolojan a avut-o în ultimele zile. PNL a acuzat că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier s-a făcut fără consultarea conducerii partidului, deși acesta provenea din rândurile liberalilor.

PNL insistă cu varianta unui guvern minoritar

Ilie Bolojan spune că Partidul Național Liberal își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar. Potrivit liderului PNL, acest guvern ar trebui să funcționeze pe baza unui pact național, care să stabilească prioritățile României pentru următoarele șase luni.

Bolojan a transmis că PNL este pregătit să contribuie la găsirea unei soluții, dar numai dacă aceasta este „corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României”.

După respingerea Guvernului Veștea, procedura constituțională spune că președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru, după consultări cu partidele parlamentare.

Criza politică se întoarce la Cotroceni

Votul de luni seară a arătat că Adrian Veștea nu a reușit să adune majoritatea necesară pentru a forma guvernul. În acest moment, soluția politică depinde de o nouă rundă de consultări și de capacitatea partidelor de a strânge 233 de voturi pentru un nou cabinet. PNL mizează pe varianta unui guvern minoritar, susținut printr-un acord politic pe termen scurt. PSD a transmis însă, înaintea votului, că nu va susține un guvern minoritar condus de PNL și că își poate asuma guvernarea doar dacă va fi chemat oficial de președinte.

România rămâne astfel în criză politică, iar următoarea nominalizare pentru funcția de premier devine decisivă pentru formarea unui executiv cu puteri depline.

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