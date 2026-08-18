Prețurile trebuie însă citite cu atenție. Programul Rabla 2026 oferă un ecotichet de 18.500 de lei pentru o mașină 100% electrică, iar unii constructori adaugă propriile reduceri. Asta înseamnă că nu toate sumele de mai jos sunt prețuri normale de listă.

Leapmotor T03 – circa 14.000 de euro prin Rabla | 265 km autonomie

Leapmotor este un cadidat nou cu preț foarte atractiv. Foto: Leapmotor

Leapmotor T03 este una dintre cele mai ieftine mașini electrice noi pe care le poți cumpăra în România. În ofertele actuale ale dealerilor, modelul coboară în jurul pragului de 14.000 de euro prin Programul Rabla 2026. Fără ecotichet, prețul este în jur de 17.400 de euro.

Nu este o mașină mare: are 3,62 metri lungime și doar patru locuri. În schimb, primești un motor de 95 CP, baterie de 37,3 kWh și 265 km autonomie WLTP. Leapmotor oferă standard inclusiv plafon panoramic, cruise control adaptiv și un ecran central de 10,1 inch.

Renault 5 E-Tech – 18.200 de euro prin Rabla | 312 km autonomie

Iubit pentru design, Renault 5 ajunge pe lista având un super preț. Foto: Renault

Renault 5 este probabil cea mai cool mașină din listă. Constructorul francez a reinterpretat foarte bine vechiul R5, fără să facă o copie retro: farurile, stopurile verticale, pasajele roților și chiar indicatorul de încărcare în forma cifrei „5” de pe capotă îi dau multă personalitate.

Prețul normal afișat în prezent de Renault începe de la 27.500 de euro pentru gamă, dar oferta dedicată Rabla 2026 aduce versiunea Five la 18.200 de euro cu TVA. Aceasta are motor de 95 CP, baterie de 40 kWh și autonomie WLTP de până la 312 km.

Interiorul este și el unul dintre punctele forte. Arată și se simte mai scump decât te-ai aștepta de la o electrică accesibilă, iar mecanic mașina este bine pusă la punct, inclusiv prin suspensia spate multi-link. Sunt și compromisuri: camera pentru mersul cu spatele, de exemplu, are o imagine surprinzător de slabă raportat la restul mașinii.

Dar dacă te interesează și cum arată mașina pe lângă cifrele din fișa tehnică, Renault 5 este greu de confundat cu orice altceva din parcare.

Hyundai Inster – circa 18.600 de euro prin Rabla | 327 km autonomie

Hyundai are o mașină de oraș frumoasă. Foto: Hyundai

Hyundai Inster este mic la exterior, cu numai 3,82 metri lungime, dar foarte bine gândit în interior.

Versiunea Highway cu bateria de 42 kWh și 97 CP are un preț recomandat de 22.143 de euro. Dacă scădem ecotichetul Rabla de 18.500 de lei, prețul ajunge în jurul valorii de 18.600 de euro, în funcție de curs și oferta dealerului. Hyundai afișează 18.619 euro pe pagina sa, deși termenii acelei campanii indică o valabilitate până la 31 iulie, deci prețul final trebuie confirmat la dealer.

Autonomia oficială este de 327 km pentru bateria de 42 kWh. Există și o versiune de 49 kWh și 115 CP care ajunge la 370 km, dar prețul urcă peste pragul de 20.000 de euro după aplicarea Rabla.

Inster vine încă din echiparea de bază cu pilot automat adaptiv, navigație, climatizare automată și keyless entry. Pentru dimensiunile sale, este una dintre cele mai complete electrice de oraș.

MG4 Urban – 19.990 de euro prin promoție | până la 416 km autonomie

Testat de mine pe un drum de 700km, am rămas surprins de opțiunile și calitatea ei. Foto: MG

MG4 este diferită de primele trei pentru că la 20.000 de euro primești deja o mașină considerabil mai mare și mai apropiată de un hatchback compact normal.

MG România vinde momentan MG4 Urban de la 19.990 de euro cu TVA, printr-o reducere de până la 6.020 euro. Promoția este valabilă până la 31 august 2026, în limita stocului, și nu presupune aplicarea voucherului Rabla. Versiunea actuală promite până la 416 km autonomie WLTP în ciclu combinat.

Aici pot vorbi și din experiență. Am condus MG4 Urban aproximativ 700 km în cadrul Best Electric Car România 2026. Mașina testată atunci avea autonomie oficială de 405 km, iar în condiții reale, cu oraș, drum național și autostradă, am calculat aproximativ 340 km. Consumul final a fost de 15,5 kWh/100 km, exact valoarea oficială declarată pentru acea versiune.

Am publicat un review amplu despre de ce MG4 poate fi cea mai bună mașină electrică pentru România, după 700 km de test.

Interiorul nu este premium și nici designul nu va plăcea tuturor, dar primești 160 CP, mult spațiu și o mașină pe care o poți folosi fără probleme și în afara orașului.

Dacia Hipster – maximum 13.000 de euro estimat | circa 150 km autonomie

Noul Hipster va ajunge in curând și in reprezentanță. Foto: Dacia

Dacia Hipster este singura mașină din listă pe care încă nu o poți cumpăra. Modelul prezentat de Dacia este în continuare un concept, iar versiunea de serie nu are încă un preț oficial.

Dacă ajunge pe piață în forma pregătită acum, ținta este un preț de maximum aproximativ 13.000 de euro și o autonomie de circa 150 km în ciclu urban WLTP. Mașina are numai 3 metri lungime, patru locuri și o masă de sub 800 kg. Am scris recent că Dacia Hipster, „o cutie cool pe roți”, a fost văzută pe străzi, la Paris, poate fi condusă de la 16 ani și va costa maximum 13.000 de euro.

Până când Hipster ajunge în showroom-uri, Dacia are deja Spring. Modelul pornește în august de la 17.121 de euro cu TVA, preț care include reducerea comercială valabilă până la 31 august, și oferă aproximativ 225 km autonomie WLTP.

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