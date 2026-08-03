Dacia Hipster nu mai pare doar un concept

Dacia a prezentat Hipster Concept în toamna anului 2025 ca o viziune pentru o mașină electrică foarte accesibilă. Un vehicul mic, ușor, strict necesar, dar suficient de practic pentru oraș și drumuri scurte.

Acum, subiectul a revenit puternic, după două episoade importante. Primul: Dacia a scos conceptul pe străzile Parisului pentru a vedea reacția oamenilor. Al doilea: publicația franceză LArgus a scris că mai multe imagini de brevet par să arate versiunea de serie a modelului, așteptată în 2027.

Dacia nu a confirmat încă oficial toate detaliile comerciale, dar informațiile apărute până acum arată că Hipster ar putea fi una dintre cele mai ieftine mașini electrice noi din Europa.

Patentul pentru noul Dacia Hipster. Foto: Dacia, brevet

3 metri, 4 locuri și o autonomie de aproximativ 150 km

Cifra care atrage imediat atenția este lungimea: 3 metri. Pentru comparație, Dacia Spring are aproximativ 3,7 metri, iar Sandero trece de 4 metri.

Cu toate acestea, Dacia spune că Hipster Concept oferă patru locuri reale și un portbagaj modular. Volumul portbagajului este de 70 de litri cu patru persoane la bord, dar poate ajunge la 500 de litri cu bancheta spate rabatată.

Potrivit LArgus, versiunea de serie ar urma să fie omologată ca cvadriciclu greu L7e. Asta înseamnă că ar putea fi condusă de la 16 ani, cu permis B1 sau B, și ar avea limite tehnice clare: cel mult 20 CP, viteză maximă de 90 km/h și masă de 450 kg fără baterie.

Autonomia vizată este de aproximativ 150 km în ciclul urban WLTP. Nu pare mult lângă o electrică normală, dar pentru o mașină de oraș este exact ideea proiectului: baterie mică, greutate mică, cost mic.

„O cutie cool pe roți”

Hipster nu încearcă să pară premium. Arată pătrățos, simplu și aproape ca o jucărie, dar asta este intenționat.

Dacia a folosit o formă cubică pentru a obține cât mai mult spațiu într-o caroserie foarte mică. Roțile sunt împinse spre colțuri, geamurile sunt aproape verticale, iar interiorul este gândit să folosească fiecare centimetru.

Conceptul merge foarte departe cu filosofia „design to cost”. Are geamuri culisante, mânere înlocuite cu curele, smartphone-ul folosit ca ecran multimedia și cheie digitală, plus sistem YouClip pentru accesorii montate în interior.

Dacia spune că Hipster Concept este cu 20% mai ușor decât Spring și că obiectivul este reducerea la jumătate a amprentei de carbon pe întreg ciclul de viață, comparativ cu electricele actuale performante.

Francezii au fost surprinși de mașina scoasă în Paris

Dacia Hipster pe strazile din Paris. Foto: L’Argus via YouTube, captura de ecran

Dacia a dus Hipster Concept în Place des Vosges, la Paris, pentru a testa reacția publicului. Potrivit LArgus, trecătorii au fost curioși tocmai pentru că mașina nu seamănă cu aproape nimic de pe stradă.

Unii au descris-o ca fiind „cool și futuristă”, alții au comparat-o cu un mic Lego sau au spus că seamănă, ca atitudine, cu un Duster în miniatură. Reacția contează pentru Dacia, pentru că Hipster nu este genul de mașină care se vinde prin cifre spectaculoase, ci prin idee: o electrică simplă, accesibilă și diferită.

Într-o Europă în care mașinile noi au devenit tot mai scumpe, Hipster atacă exact zona pe care Dacia a construit-o acum 20 de ani cu Logan: mașina populară.

Prețul mic depinde de reguli

Dacia nu a anunțat oficial prețul final, dar LArgus scrie că modelul ar putea fi poziționat în jurul valorii de 13.000 de euro. Reuters a scris anterior că Dacia țintește un model electric sub 15.000 de euro, în funcție de regulile europene pentru mașini mici.

Aici este cheia proiectului. Dacă Hipster rămâne în zona L7e, poate fi mai ieftin, dar va avea performanțe limitate și reguli de siguranță mai puțin stricte decât o mașină normală. Dacă Uniunea Europeană va introduce noua categorie pentru mașini electrice mici, de tip E-Car, Dacia ar putea avea mai mult spațiu pentru o versiune apropiată de un autoturism clasic.

LArgus scrie că producția ar putea fi aleasă la uzina Renault din Tanger, Maroc, unde sunt produse deja Sandero și Jogger. Asta ar conta și pentru publicul din România, pentru că Hipster ar fi o Dacie importantă pentru Europa, dar nu neapărat una produsă la Mioveni.

Pentru moment, Hipster rămâne între concept, brevet și model de serie aproape pregătit. Dar interesul uriaș arată ceva simplu: oamenii încă vor mașini electrice ieftine, mici și practice. Doar că aproape nimeni nu le mai construiește.

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