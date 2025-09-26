Numărul greilor PSD care l-ar vrea plecat pe premierul Ilie Bolojan devine din ce în ce mai mare, cu nume ca Lia Olguța Vasilescu, Mihai Tudose sau Paul Stănescu, deși Sorin Grindeanu încearcă să stăvilească presiunea internă. Aceasta e și una din solicitările președintelui Nicușor Dan, relevă dezvăluirile Libertatea.ro. Alături de cei enumerați se mai adaugă Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului, și senatorul Daniel Zamfir.

În Măgurele, IF, câinii străzii sunt otrăviți cu antigel, în timp ce autoritățile le răspund localnicilor că „n-au cu ce să ajute”, se arată într-o investigație Libertatea. Poliția județeană a Animalelor are angajați doi veterinari și cinci polițiști, care luptă cât și cum pot cu mentalitatea zonei. Oamenii izgonesc câinii cu bâte, cu pietre și cu petarde.

Rusia deține în România nu mai puțin de 14 proprietăți întabulate, relevă un studiu Libertatea.ro. Iar cele mai multe sunt în sectorul 1 al Capitalei şi însumează o suprafață de aproape 3 hectare. În anul 1998, Federația Rusă solicita autorităților române recunoaşterea drepturilor depline de posesie asupra a 12 imobile din Capitală şi din zona lacului Snagov.

Elevii care vor să urmeze Universitatea de Arhitectură din București dau admitere la geometrie descriptivă, o materie care nu se mai predă în liceele teoretice de 50 de ani. Ei sunt nevoiți să învețe această materie pe bani grei, chiar cu profesorii din facultate, dezvăluie Libertatea.ro. În doi ani un meditator încasează doar de la un singur copil aproape 10.500 de euro. Dar ședințele se fac în grupuri de cel puțin 20.

Catedrala Mântuirii Neamului din București se apropie de momentul istoric al inaugurării, 26 oct 2025. Primele imagini cu interiorul au fost publicate în Libertatea.ro și arată detalii impresionante, de la vitralii și icoane poleite cu aur, până la candelabre uriașe și evident, clopotul de 25 de tone. Tot în interior se află și o cruce impresionantă de 7 metri înălțime și 7 tone greutate, care a fost montată în două săptămâni, cu ajutorul unei macarale speciale.

