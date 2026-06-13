Puține șanse pentru premierul desemnat să strângă 233 de voturi. Tomac le cere liberalilor și useriștilor să nu fie „mai catolici decât Papa” și să accepte din nou compromisul cu PSD. Ton conciliant, gestică de negociator dispus la concesii pentru a obține voturile necesare. Bolojan contra-atacă: „Guvernul Tomac este doar un paravan pentru PSD”. Iar Kelemen Hunor avertizează rece: fără susținere politică, învestirea rămâne o iluzie.

Pe un ton ferm, fără ezitările cu care ne-a obișnuit, Nicușor Dan pune presiune pe partide să voteze Guvernul Tomac. Privește înainte, vorbește cursiv, iar gesturile întăresc discursul. „Politicienii se gândesc la alegerile următoare, liderii de stat la generațiile următoare”, e mesajul prezidențial cu trimitere directă la Bolojan. Cu înverșunare, își asumă rolul de garant al direcției pro-occidentale și avertizează că partidele duc țara într-o criză economică ce va afecta fiecare familie din România.

Premierul desemnat Eugen Tomac s-a emoționat într-un interviu TV când a povestit despre copilăria sa și despre granița URSS care îi despărțea pe moldoveni de România. Cu ochii în lacrimi evocă trauma sovietică și drama familiilor separate de Prut. În comunicarea politică, lacrimile umanizează liderul și creează empatie. Nu întâmplător, mentorul său Traian Băsescu a rămas în istoria electorală cu celebra secvență „Dragă Stolo” și cu lacrima prin care a preluat candidatura Alianței DA, pentru a-l învinge pe Năstase la prezidențiale.

Războiul politic s-a mutat la pantofi și critică vestimentară. Alfred Simonis îl ironizează pe Dominic Fritz pentru „galoșii” din picioare și spune că după cum se îmbracă un politician îți dai seama cum arată și orașul pe care îl conduce. Liderul USR contraatacă și acuză pe social-democrați că poartă ceasuri la preț de apartament. În comunicarea nonverbală, vestimentația este semnal de statut, iar stânga evită să afișeze simboluri ale luxului. De aici PSD și tentativa lui Grindeanu de a a ascunde ceasul pe șantierul autostrăzii.

Trump promite pacea cu Iranul, dar continuă bombardamentele. CNN a numărat cel puțin 37 de declarații în care anunța un acord „iminent”. Între timp, la Madison Square Garden, în timpul finalei NBA, a fost huiduit, iar imaginile l-au surprins ațipind. Contrast perfect cu eticheta „Sleepy Biden”, folosită ani la rând împotriva rivalului său. Nonverbal, Trump transmite oboseală într-un război care se prelungește prea mult.

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