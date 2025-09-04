Meta lucrează la o nouă funcție în WhatsApp pentru combaterea dezinformării. Ea îți va permite să verifici informațiile direct în chat cu ajutorul inteligenței artificiale. Conținutul suspect va fi trimis automat către chatbotul Meta, căruia îi vei putea adresa întrebări specifice despre orice nelămuriri ai putea avea. În prezent, funcția este disponibilă doar pentru anumiți utilizatori și se află în faza de test.

Tesla a făcut o serie de anunțuri surprinzătoare weekendul trecut. Compania a prezentat a patra iterație a „Master Plan”-ului său și a oferit un preview al unui posibil Cyber SUV. Mai departe, Tesla subliniază și importanța robotului umanoid Optimus. „Misiunea lui Optimus este de a oferi oamenilor mai mult timp pentru a face ceea ce le place”, spune compania. Tesla intenționează să lanseze robotul umanoid la începutul anului 2026.

Apple vrea să elimine cartelele SIM fizice din iPhone 17 în Uniunea Europeană. Această schimbare ar urma modelul implementat în SUA odată cu seria iPhone 14. Potrivit unei surse anonime, angajații magazinelor Apple din UE, inclusiv din România, trebuie să finalizeze un training legat de iPhone-urile cu suport eSIM până pe 5 septembrie. Acest termen vorbește de la sine, deoarece e cu doar patru zile înainte de lansarea iPhone 17 pe 9 septembrie.

Producătorul auto chinez BYD tocmai a testat YangWang U9, un supercar electric carel a stabilit un nou record mondial de viteză. YangWang U9 Ultra, cu peste 3.000 de cai-putere, a atins viteza maximă de 472,41 km/h. Aceasta este prima performanță majoră a unui model BYD, dar nu și ultima. Producătorul chinez și-a propus ca YangWang U9 Track Edition să stabilească cel mai rapid tur pe circuitul Nürburgring pentru un automobil electric.

Orașul japonez Toyoake propune o măsură fără precedent pentru a limita utilizarea smartphone-urilor. Autoritățile locale vor îndemna oamenii să-și limiteze timpul petrecut pe telefoane la două ore pe zi, în afara muncii sau școlii. Deși nu va fi obligatorie, inițiativa a stârnit deja dezbateri aprinse în Japonia. Ea a fost întâmpinată cu suspiciune de mulți locuitori, iar mulți s-au opus măsurii, invocând „dreptul la libertate”.

