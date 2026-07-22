Ce este rating-ul de țară și cum este evaluată România?

Probabil ai tot auzit în ultimele zile despre rating-ul de țară. Despre cum România este evaluată de agențiile de rating și că există riscul să ajungem în categoria „junk”. Sună grav, dacă traduci în română. Dar ce înseamnă, de fapt, asta?

Imaginează-ți că România nu e o țară, ci un om care merge la bancă să ia un împrumut. Înainte să îi dea banii, investitorii se întreabă ”este România un client de încredere?”. Altfel spus, dacă îi dau banii, îi mai primesc înapoi?

Răspunsul vine de la aceste agenții de rating. Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s analizează cât de sănătoase sunt finanțele țării, dacă statul își poate plăti datoriile și dacă are un plan credibil pentru viitor. Dacă nota este bună, România se împrumută mai ieftin.

Dacă nota este slabă, investitorii cer dobânzi mai mari. Și aici apare legătura cu tine. Statul plătește mai mult, băncile plătesc mai mult, firmele plătesc mai mult. Iar, în final, creditele și costurile ajung și în buzunarul tău. În plus, orice companie vrea, de exemplu, să deschidă o fabrică în România se uită la datele astea, înainte să cheltuie milioane de euro. Așa că ratingul de țară nu e doar un termen abstract, de care trebuie să știe doar economiștii. Este una dintre cele mai importante note pe care le primește România.

De ce întâmplă dacă România ajunge la categoria junk?

Dar ce se întâmplă dacă România ajunge la junk? Și de ce mă interesează pe mine? Categoria „junk” înseamnă, pe scurt, că investitorii consideră că riscul de a împrumuta România a crescut foarte mult. Iar când riscul crește, cresc și dobânzile.

Iar costurile mai mari se propagă în toată economia: creditele pentru firme devin mai scumpe, investițiile pot fi amânate, iar unele fonduri mari de investiții nici măcar nu mai au voie, prin propriile reguli, să investească în state aflate în categoria „junk”.

De ce este România în pericol să piardă ratingul

Dar noi plătim taxe mai mari, deficitul chiar a început să scadă, de ce România este încă în pericol să piardă ratingul? Pentru că agențiile nu se uită doar la o singură cifră. deficitul a scăzut, dar contextul economic rămâne toxic. Agențiile se uită la credibilitate. La promisiuni respectate. La stabilitate politică. La cât de mare este datoria publică, la cât de repede crește economia, dacă reformele promise chiar sunt implementate, dacă fondurile europene vin la timp.

Și la toate astea încă avem mari probleme. Exact cum îți explicam la început. când banca îți analizează dosarul pentru un credit, nu contează doar că ai plătit rata luna asta. Contează dacă vei putea să plătești și peste un an.

A trecut deja o săptămână de când activitatea agenției de cadastru și imobiliare e complet blocată din cauza unui atac cibernetic. La momentul la care înregistrăm noi, orice tranzacție imobiliară din România este suspendată. Nimeni nu poate cumpăra sau vinde un apartament, o casă sau un teren în mod legal. Iar Un blocaj de o săptămână la nivel național, cu suspiciuni că datele tuturor proprietăților din România ar fi fost furate, este exact tipul de eveniment care scade încrederea în piața imobiliară.

România, pe locul doi în UE la fonduri absorbite

Printre prăbușiri, note mici și crize de tot felul, hai să terminăm în ton pozitiv: România a atins un record istoric de absorbție de fonduri europene in ultimul an, 10 miliarde de euro. Suntem pe locul 2 în Uniunea Europeană la sume nete absorbite. Asta înseamnă bani care intră în spitale, școli, autostrăzi și proiecte locale din toată țara. Trei sferturi din toate investițiile statului sunt acum finanțate din bani europeni. Dar cum nu poate fi totul roz, nu putem să nu ne întrebăm dacă a fost doar un sprint de final.

Pentru că termenul limita în PNRR e 31 august. Dacă proiectele nu sunt finalizate la timp, banii se întorc la Bruxelles.

Proiectul „5 știri – Economic” este o colaborare între Euronews România și Libertatea.

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