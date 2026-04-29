Un studiu recent, realizat pe un eşantion de 1.007 români, scoate la iveală dimensiunea alarmantă a acestei crize invizibile. Conform datelor, 56% dintre participanţi au fost nevoiţi să sară peste mese, să reducă porţiile sau să cumpere produse mai ieftine din motive financiare.

Mai mult, peste 40% dintre respondenţi au recunoscut că s-au îngrijorat „destul de des” sau „uneori” că nu vor avea bani pentru mâncare. De asemenea, aproape 60% au evitat întâlniri sociale sau planuri pentru că nu îşi permiteau să mănânce în oraş, iar jumătate dintre aceştia au spus că nu îşi permiteau să contribuie cu alimente.

Problema este agravată de percepţia publică: 7 din 10 români cred că insecuritatea alimentară s-a înrăutăţit în ultimii 3-5 ani. Totodată, aproape 80% dintre respondenţi spun că sunt obligaţi frecvent să caute promoţii pentru a-şi permite alimentele de bază.

Paradoxal, 40% dintre cei chestionaţi afirmă că nu cunosc pe nimeni din cercul apropiat care să se confrunte cu astfel de dificultăţi, iar doar 19% consideră că ar putea recunoaşte cu uşurinţă o persoană afectată de insecuritate alimentară.

Cu toate acestea, în România, peste 3,4 milioane de tone de alimente sunt aruncate anual, potrivit datelor sunt prezentate de Federația Băncilor pentru Alimente din România (FBAR).

Sondajul a fost realizat cu o marjă de eroare de ±3,6%, la un nivel de încredere de 95%, analizând atât percepţiile publicului, cât şi experienţele personale legate de accesul la hrană.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE