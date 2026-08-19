Costel Alexe, președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, a precizat miercuri, 19 august, că a fost făcut un pas decisiv pentru Centura orașului Podu Iloaiei, cu o lungime de 4,37 km.

Drumul nu doar că va scoate traficul de tranzit din localitate, dar va asigura şi legătura directă dintre DN 28 şi Autostrada A8. Proiectul prevede o arteră modernă cu o platformă de 9 metri lăţime, care include două lucrări de artă majore: un viaduct de 90 de metri lungime la intrarea pe traseu şi un pod nou peste râul Bahlui, cu o deschidere de 30 de metri.

„Avem o veste excelentă pentru comunitate și pentru toți șoferii care tranzitează zona: etapa de depunere a ofertelor pentru contractul de proiectare și execuție a Centurii de Ocolire Podu Iloaiei (Drum de conectivitate între A8 și DN 28) s-a încheiat cu succes!”, a precizat el.

Până la termenul-limită au fost înregistrate 6 oferte din partea unor asocieri de operatori economici. Acestea sunt: asocierea Frasinul (lider) – Infra Expert Ad; asocierea Cornells Floor Tehnic Construct (lider) – CML.ro – Samus TEC – Incons – Arhicris Logistic – Ecoproiect Design; asocierea Danlin XXL (lider) – Evropeiski Patishta – Intertranscom Impex; asocierea Eky-Sam (lider) – Eky Route; asocierea Viarom Construct (lider) – Gott Strasse – Aduro; asocierea Daroconstruct (lider) – NV Construct.

„Centura de Ocolire Podu Iloaiei nu mai poate aștepta și este o prioritate de la care nu ne abatem. Știu exact ce înseamnă calvarul zilnic din traficul de pe DN 28, iar soluția pe care o construim acum va pune capăt definitiv acestor blocaje care au sufocat zona ani de zile”, a mai precizat Costel Alexe.

Urmează etapa de evaluare tehnică și financiară a documentațiilor depuse, după care va fi desemnat un câștigător. Contractul pentru proiectare și execuție este structurat în două faze: 4 luni pentru elaborarea Proiectului Tehnic și obținerea autorizației de construire și 12 luni pentru execuția lucrărilor în teren.

Valoarea totală a investiţiei este de aproximativ 138,9 milioane lei.

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