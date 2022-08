6 portrete de dealeri de droguri din România și riscurile atracției pentru cei tineri

„Dealerii sunt, de obicei, demonizaţi, iar piaţa drogurilor e descrisă ca fiind organizată ierarhic, plină de practici fără scrupule şi de o violenţă haotică. Dar aceste percepţii sunt fie incorecte, fie distorsionate”, scrie Ross Coomber, profesor de Criminologie şi Sociologie la Universitatea din Liverpool, în cartea sa, „Mituri despre traficanţi”. „Mulţi dealeri de droguri sunt oameni relativ obişnuiţi. Sunt bărbați, femei, din clasa muncitoare sau din cea de mijloc, slabi, graşi, lași și răi – pe scurt, oameni banali”, spune Coomber.

Nemulțumirea că au apărut „mucoșii”

În România, pe unul din grupurile de conversaţie unde consumatorii şi dealerii de droguri ţin legătura între ei, un veteran comentează, supărat: „S-a stricat treaba de câțiva ani încoace, de când toţi pamperşii de 15-16 ani au acces la iarbă… Păi, acum vreo 15 ani, nu era dealer sub 30 de ani… Acum toţi mucoşii sunt dealeri…”. Mesajul lui adună rapid 4 like-uri de la cei prezenţi pe grup.

„Mucoşii” ce devin dealeri sunt, în primul rând, consumatori. Vând, pentru a-şi asigura „iarba” sau „pill-urile”, pentru a ţine strânsă relaţia cu furnizorul, dar şi pentru un ban în plus. Andrei C. spune că a devenit dealer de droguri la 16 ani, ca să-şi cumpere „un telefon mai bun”.

Conversație între consumatori și dealeri

Ce au găsit în rucsac

Era 17 decembrie 2020, în pragul vacanţei de iarnă. Andrei era clasa a IX-a, la un liceu din Bucureşti. În dimineaţa acelei zile, însoţit de doi amici din Pajura, adolescentul a mers acasă la un prieten „pentru a fuma canabis”, recunoaşte el. Dar prietenul a refuzat să-i primească în casă şi pe amicii lui, iar ei s-au enervat. Au luat un tomberon şi l-au aruncat în curtea vecinului, care a ieşit afară şi le-a cerut să plece, strigându-le că-s drogaţi.

Andrei a dat atunci cu un spray lacrimogen înspre bărbat. Apoi au plecat, dar la scurt timp, au fost opriţi pe stradă de o patrulă de la Secţia 5 Poliţie, care i-a şi percheziţionat. În rucsacul lui Andrei, poliţiştii au descoperit: 96 de pastile de ecstasy, 57 de grame de canabis, un cântar, un grinder (dispozitiv de mărunţire – n.r.) şi 840 de lei. Banii, a declarat adolescentul, erau încasările din vânzarea drogurilor.

A fost acuzat de trafic intern de droguri de risc și de mare risc şi de deținere ilegală de droguri de risc, în vederea consumului propriu.

„Când fumam canabis, eram luat în seamă”

Un telefon mai bun a fost motivul pentru care Andrei C. a început să facă bani din droguri.

„Am început să fumez canabis cu 2-3 ani în urmă, pentru că i-am văzut şi pe băieții mai mari făcând asta”, a declarat cel prins, Andrei C., la poliţie. „La început, fumam puțin, apoi din ce în ce mai mult, și am început să iau şi pastile (ecstasy – n.r.). Mi se părea frumos să fumez, pentru că eram luat în seamă”, a mărturisit adolescentul.

El a mai spus că primise drogurile găsite-n rucsac cu 2-3 zile înainte „de la un băiat, Bogdan”. L-a cunoscut la o petrecere dată de un prieten, Alex, care în acea seară i-a comandat un Uber și l-a trimis în Pajura. „Acolo m-am întâlnit cu Bogdan, care mi-a dat 5 grame de iarbă, pentru petrecere. Pe urmă, am vorbit cu el pe wickr şi-am mai luat câteva grame, de 2-3 ori, iar apoi, el mi-a propus să facem bani împreună, şi eu am fost de acord să vând droguri, pentru că voiam să-mi iau un telefon mai bun”, spune Andrei C.

Bogdan îi dădea ecstasy şi „iarbă”, iar Andrei le vindea prin parcul Herăstrău unor prieteni de-o seamă cu el. Banii îi preda furnizorului, iar lui spune că îi rămâneau „o sută sau două de lei, plus drogurile pe care le consumam”.

Ţinând cont de vârsta lui, dar şi de faptul că a recunoscut fapta, Tribunalul Bucureşti i-a aplicat lui Andrei C. o măsură educativă neprivativă de libertate. L-a obligat ca, timp de 6 luni, să respecte programul stabilit de serviciul de probațiune şi să se supună măsurilor de tratament pentru renunțarea la consumul de droguri.

„Am cheltuit banii pe mofturi de lux”

Un al doilea caz. Alexandru Pascu, zis Nixon, s-a apucat de afaceri cu droguri în 2009, când etnobotanicele erau legale în România. Avea în jur de 20 de ani şi mai multe „magazine de vise” prin Galaţi, din care a tras profit cinci ani.

După ce substanţele din care se fabrică etnobotanicele au fost interzise la noi, Nixon şi-a deschis un „laborator”.

„Am început eu să fabric asemenea substanțe, din canabinoizi sintetici fierți în acetonă și amestecați în diferite ceaiuri cumpărate de la Plafar”, le-a declarat el celor de la DIICOT. „Din această afacere am realizat, cu aproximație, câteva sute de mii de euro, bani pe care i-am cheltuit prostește pe diferite mofturi de lux, cum ar fi autoturisme, vacanțe în străinătate”, a mărturisit traficantul.

Comanda substanţa pură pe internet, iar ea îi venea din Olanda, prin firme de curierat.

Cumpăra cu 500 de euro câte 100 de grame şi din ele făcea droguri pe care le vindea cu 1.500 de euro.

În 2016, Nixon şi-a deschis în Galaţi un magazin de accesorii pentru telefoane mobile, în care vindea şi etnobotanice. Avea lipit pe geam un număr de contact, iar cei care voiau droguri sunau şi spuneau parola stabilită de el: „husă de telefon”.

A fost arestat în iulie 2017, alături de alţi patru tineri implicaţi în afacerea cu droguri. DIICOT a finalizat ancheta în ianuarie 2020, iar procesul încă se judeca în apel, când Nixon a fost prins din nou cu colete din Olanda: 4 kg de substanţe pentru etnobotanice îi veniseră prin curier. În iulie anul trecut, el a fost arestat şi pus sub acuzare din nou. Anul acesta, în ambele dosare, Nixon a fost condamnat definitiv la câte 2 ani şi două luni de închisoare.

Cercetătoarea şi ciupercile halucinogene

În 2016, când a fost prins prima oară, Nixon a povestit la poliţie că avea în colete „mostre de substanțe pentru cercetare științifică”, pentru că „voiam să văd care sunt proprietățile lor fizice și chimice, cu toate că nu aveam niciun proiect științific oficial în desfășurare”, a adăugat traficantul. Dar al treilea portret de dealer e, cu adevărat, al unui cercetător.

Monica Petrescu avea 28 de ani şi chiar lucra ca și cercetător ştiinţific la un institut de stat, atunci când a fost prinsă că vindea droguri. După ce în locuinţa ei din Bucureşti au fost găsite punguţe cu canabis, haşiş, amfetamină şi ciuperci halucinogene, dar şi timbre LSD şi pastile de ecstasy, ea a declarat că drogurile erau „doar pentru consumul propriu”.

Le-a mai spus poliţiştilor că a început să fumeze „iarbă” de la 16 ani, iar după opt ani a ajuns să consume câte 2-3 „cuie” zilnic și, uneori, când mergea la petreceri, se droga şi cu celelalte substanţe ilegale descoperite în casa ei.

DIICOT Bacău a acuzat-o însă că ea făcea trafic. Procurorii au avut declaraţiile celor care primiseră droguri de la ea, dar şi interceptările convorbirilor telefonice dintre colegul ei de apartament, Adrian Pricope, şi un fost coleg de închisoare de-al acestuia (ambii, condamnaţi fiind pentru trafic de droguri):

DOMN: Mai ții minte când am fost noi plecați la Cluj? Te-am rugat eu ceva, gen… Și-ai zis că colega… Colega… colega, p… ta!

ADRIAN: Da, da, da, da!

DOMN: Și n-ai mai zis nimica, a rămas în stand-by! Și mă gândesc că poate acuma, dacă merg și eu la mare, poate pui o vorbă bună la asta, și rezolvăm!

ADRIAN: Păi, da… Da’ cred că ne auzim după 1:00, acuma a plecat la grătar, și eu pe la 1:00 mă-ntorc, când termin.

DOMN: Se poate sau nu? Asta era…

ADRIAN: Mă, sută la sută, dacă…

DOMN: A… păi, gata atunci!

Monica Petrescu a fost arestată în iunie 2018. După ce a fost pusă sub control judiciar, în septembrie 2019, ea a fost reangajată la institutul unde lucra ca și cercetătoare.

Asta arată că era apreciată la locul de muncă şi „nu e cu putință ca ea să fi cumpărat toate cantitățile și tipurile de droguri, exclusiv în vederea consumului propriu, şi în același timp să-și poată îndeplini cu succes sarcinile de serviciu”, subliniază judecătorul, care a condamnat-o, pe fond, la 5 ani şi 6 luni de închisoare.

„E o simplă presupunere, pe care nu se poate întemeia legal o soluţie de condamnare”, au replicat judecătorii de la Curtea de Apel Bacău care, anul acesta, i-au redus pedeapsa Monicăi Petrescu, la 2 ani şi 5 luni cu suspendare.

Nunu şi Elena, love story cu canabis

Nunu și Elena erau consumatori, s-au cunoscut la o petrecere și au început să facă trafic împreună.

Următorul tablou e al unui cuplu care a început să fumeze canabis de mic. Nunu, băiatul, fusese crescut de o familie de asistenţi maternali din Vaslui care dintotdeauna l-a considerat copilul lor.

Când Nunu le-a spus că e în Iaşi şi că are nevoie de bani, cei doi i-au trimis; îl rugau să vină acasă şi să termine liceul și chiar l-a înscris la studii serale.

Dar Nunu a rămas la Iaşi, iar peste câteva luni, la o petrecere, a cunoscut-o pe Elena Ciobotaru. Fata avea 21 de ani şi locuia singură, în apartamentul părinților care divorţaseră. Şi ea era consumatoare de canabis, iar ocazional, vindea și altora. După acea petrecere, Nunu şi Elena au devenit prieteni şi au decis să locuiască împreună.

Trăiau din traficul de droguri şi aveau o diviziune exactă a muncii: fata prelua comenzile, de pe wickr sau snapchat, apoi făcea aprovizionarea de la diverşi furnizori de canabis din Iaşi, în timp ce Nunu se întâlnea cu clienţii din Iași și Vaslui şi le plasa „marfa”.

Tranzacţiile au fost monitorizate de DIICOT, iar în septembrie 2021, ambii tineri au fost arestaţi şi acuzaţi de trafic de droguri de risc în formă continuată. Au fost puşi în libertate în aprilie anul acesta, când Tribunalul Vaslui a decis ca, pe lângă pedeapsa de 2 ani cu suspendare, să-i oblige pe Elena şi pe Nunu să urmeze un curs de calificare profesională şi să muncească 92 de zile în folosul comunităţii.

Vânzători din Vama Veche

În august 2021, o patrulă de jandarmi bătea în geamul unui Ford Mondeo parcat în campingul „Pur şi simplu” din Vama Veche. În maşină erau trei băieţi şi o fată. La vederea jandarmilor, unul dintre ei a aruncat chiştocul de „cui”.

Doi dintre tineri, Ciprian Ploscar şi Dragoş Coşuţă, erau studenţi din Bucureşti. Primul ascunsese sub scaun un borcan cu 25 de grame de canabis şi 16 pastile de Ecstasy, iar celălalt avea în borsetă 23 de grame de canabis şi 8,5 grame de amfetamină.

Prietenul lui Ploscar, Ionuţ Cheptişi, venise la mare din Ploiești cu timbre LSD, ketamină, dar şi cu 25 de pastile de 2C-B. dosite-n căptuşeala portbagajului. La percheziţia corporală a lui Cheptişi, poliţiştii BCCO au găsit, ascuns în chiloţi, un cântar electronic pentru droguri.

Captura jandarmilor, în Vama Veche

Drogul de după examenul de maturitate

Ciprian Ploscar a declarat la poliţie că a fumat pentru prima oară canabis „în urmă cu trei ani, după absolvirea bacalaureatului. Apoi, am mai consumat o singură dată până-n aprilie 2021, când am început să fumez cam la două-trei zile”.

De atunci, spune el, a trecut şi pe „ecstasy, amfetamină și, o dată, ketamină. Consider că nu sunt dependent de droguri; sunt conștient de răul pe care acestea îl produc, în plan medical și juridic, și nu cred că e necesară includerea mea în programul de asistență a consumatorilor de droguri”, a precizat Ploscar.

El a mai susţinut şi că nu a vândut niciodată droguri, dar la percheziţia informatică, în telefonul lui au fost găsite conversaţii, pe Wickr, cu clienţii care veneau să cumpere de la el „cânepă” (canabis – n.r.).

Tribunalul Constanţa a dispus pedepse de 2 ani şi 8 luni cu suspendare, impunându-i ca, pe durata termenului de supraveghere de 3 ani, să se supună măsurilor de control împotriva consumului ilicit de droguri.

