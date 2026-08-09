Operațiunea poliției a început în zorii zilei

Polițiștii au intrat vineri dimineață în casa părinților lui Nikodem R., în vârstă de 17 ani, însă adolescentul fugise deja. Membrii unui comando special, puternic înarmați, au înconjurat locuința familiei în încercarea de a-l captura, relatează Bild.

Timp de șapte ore, forțele speciale l-au căutat pe adolescent în St. Vit, un cartier al orașului Rheda-Wiedenbrück din Germania, locuitorii fiind avertizați să țină ferestrele și ușile închise. Poliția a instituit inclusiv un centru special de comandă pentru operațiuni de amploare, denumit „Amok”.

Operațiunea a început în jurul orei 6:30. Un elicopter al poliției a survolat localitatea din estul Westfaliei, în timp ce câini special antrenați pentru urmărirea persoanelor au preluat urma suspectului. O dronă a fost, de asemenea, folosită în timpul operațiunii.

Căutarea s-a încheiat după ce un vecin a oferit poliției o informație. Nikodem R. a fost găsit ulterior ieșind târâș, zgâriat, dintr-un tufiș cu spini.

Adolescentul, suspectat de șapte jafuri armate

La ora 17:22, adolescentul a fost prezentat în cătușe în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Districtual din Gütersloh. Judecătorul a dispus arestarea preventivă în cazul său, în urma celor șapte jafuri armate comise în decurs de 12 zile.

Potrivit informațiilor publicate de Bild, adolescentul ar fi jefuit șase benzinării și o agenție de pariuri. Era îmbrăcat complet în negru și purta ochelari de soare, iar de cele mai multe ori ar fi acționat cu puțin timp înainte de închiderea magazinelor.

Prada obținută în urma celor șapte jafuri este estimată la aproximativ 7.000 de euro. Deocamdată nu este clar pentru ce urma să folosească banii.

Cum s-ar fi desfășurat jafurile

Potrivit unor surse din poliție citate de Bild, Nikodem R. ar fi acționat cu o deosebită brutalitate. Chiar și anchetatorii cu experiență ar fi fost șocați de modul în care suspectul ar fi procedat.

Adolescentul ar fi încărcat arma în fața angajaților și le-ar fi îndreptat-o spre cap. Atunci când lucrurile nu se desfășurau suficient de repede, ar fi lovit angajații speriați peste cap cu pistolul. „Într-o seară, suspectul a jefuit două benzinării”, a declarat un anchetator pentru Bild. „Este pur și simplu lipsit de scrupule.”

Suspectul a păstrat tăcerea în fața judecătorului

În fața judecătorului, adolescentul a refuzat să ofere declarații.

Apărarea sa este asigurată acum de Ali Mojab, în vârstă de 36 de ani. „Clientul meu nu se va pronunța în acest moment cu privire la acuzațiile care i se aduc și la circumstanțele acestora. Rămâne de văzut dacă toate faptele îi pot fi dovedite”, a declarat avocatul pentru Bild.

Nikodem R. este acuzat, potrivit informațiilor prezentate, de șantaj, vătămare corporală, vătămare corporală gravă, opunere față de autorități, furt, încălcări ale legislației privind stupefiantele și amenințare.

Din acest an, adolescentul este, de asemenea, suspect într-un dosar privind o infracțiune sexuală.

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