Sondajul, realizat de Rating Group între 21 și 23 august 2025, a evidențiat dorința de pace a ucrainenilor, dar și prudența acestora.

Ce garanții vor ucrainenii pentru un armistițiu

Respondenții au identificat trei garanții principale de securitate pe care le consideră esențiale:

Continuarea finanțării și a livrărilor de arme de la parteneri (52%)

2. Angajamentul aliaților de a interveni militar în cazul unui nou atac rus (48%)

3. Patrularea internațională a spațiului aerian și maritim al Ucrainei (44%)

Întrebați despre prioritățile imediate ale țării, 58% dintre participanți au menționat asigurarea continuării finanțării internaționale și a aprovizionării cu arme pentru armată.

Doar 31% din ucraineni spun că restabilirea teritoriilor ocupate ar trebui să fie prioritară

Surprinzător, doar 31% au considerat că restabilirea teritoriilor ocupate de Rusia ar trebui să fie prioritară.

În ceea ce privește modalitățile prin care se poate încheia războiul Rusia-Ucraina, 82% văd negocierile ca o opțiune realistă.

Dintre aceștia, 62% susțin implicarea altor țări în procesul de pace, în timp ce 20% preferă negocieri directe cu Rusia.

Cercetarea s-a bazat pe un eșantion aleatoriu de 1.600 de respondenți, intervievați telefonic. Nu au fost incluși locuitorii din Crimeea și Donbas, teritorii temporar ocupate, sau din zonele fără acoperire mobilă ucraineană.

Recomandări Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine”

Deși ucrainenii își exprimă dorința de pace atât în sondaje, cât și prin disponibilitatea de a participa la negocieri, Kremlinul nu a arătat interes pentru o soluționare negociată a războiului.

Dimpotrivă, conducerea militară rusă a promis continuarea luptelor, iar atacurile asupra țintelor civile persistă.

Spre exemplu, cel mai recent atac devastator al rușilor a avut loc în weekend, când au atacat cu 582 de drone și rachete în 14 regiuni din Ucraina.