Sistemul de supraveghere manipulat

Ancheta a început în primăvara anului 2023, când Serviciul Județean Bihor al DGA s-a autosesizat cu privire la activitățile suspecte ale unui agent. Investigația s-a extins rapid, dezvăluind o rețea de corupție care implica nouă polițiști din cadrul Serviciului.

Anchetatorii au descoperit că sistemul de supraveghere video al instituției fusese manipulat pentru a nu înregistra activitățile ilicite. Când au încercat să acceseze înregistrările, au găsit doar imagini din 2021. După ce au reactivat funcția de stocare, aceasta a fost din nou dezactivată.

Pentru a documenta corupția, anchetatorii au recurs la metode specifice, inclusiv filaje, interceptări și amplasarea de camere ascunse.

Mită sistematică

Înregistrările din 2021, deși limitate la 40 de zile, s-au dovedit cruciale.

„Practic, au arătat că la această instituție corupția nu era o abatere de moment, ci o practică veche și constantă”, a explicat o sursă apropiată anchetei.

Tecar, care avea peste zece ani de experiență în Serviciu, a fost surprins luând mită în perioada 29 martie – 8 aprilie 2021. În acest interval, el a strâns „ciubucuri” de 8.704 lei, echivalentul unui salariu lunar.

Schema de corupție

Procurorii descriu o schemă simplă dar eficientă: clienții plăteau mai mult, iar polițistul „uita” să dea rest. Tecar lua bani chiar și pentru servicii gratuite sau deja plătite online.

Rechizitoriul oferă exemple concrete:

29 martie 2021, ora 08.31: Un client îi înmânează 100 lei pentru o taxă de 85 lei, fără a primi rest.

30 martie, ora 07.49: Tecar încasează 100 lei pentru un certificat de înmatriculare, deși taxa fusese plătită online.

31 martie, ora 07.33: Un client îi lasă 150 lei pentru o taxă de 85 lei.

Camerele au surprins fiecare tranzacție ilicită, inclusiv momentele în care Tecar ascundea banii în sertar.

În ciuda solicitărilor repetate ale procurorilor, Tecar a ales să păstreze tăcerea. După percheziții, a fost revocat din funcția de șef și mutat la ghișeu. În primăvara anului 2024, a fost plasat sub control judiciar și transferat la Compartimentul Arhivă.

Pe 29 iulie 2024, dosarul său a fost trimis în judecată la Tribunalul Bihor.

Ancheta DNA continuă

Procurorii DNA Oradea au disjuns cercetările față de ceilalți opt polițiști implicați, ancheta urmând să fie continuată de Parchetul Bihor.

Surse apropiate anchetei au declarat că asupra tuturor celor opt polițiști ar fi fost găsiți bani fără justificare în timpul perchezițiilor.

Din cauza numărului redus de ofițeri DGA în Bihor, analizarea înregistrărilor din 2021 și 2023 este realizată cu sprijinul unor echipe din alte zone ale țării.

Anchetatorii se străduiesc să finalizeze investigația și să trimită toți suspecții în fața instanței înainte ca faptele să se prescrie.

