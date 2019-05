Bărbatul a ajuns să se îndrăgostească de femeie și a încercat cu disperare să o convingă pe aceasta să renunțe la planul ei. El susține că rugămințile neîncetate ale lui Ilkay l-au determinat, în cele din urmă, să apese pe trăgaci, potrivit mirror.co.uk.

Detaliile acestui caz bizar au ieșit la iveală după ce Dogan a fost arestat în legătură cu uciderea femeii în orașul Adana din sudul Turciei.

Inițial, autoritățile au suspectat că profesoara a fost ucisă de fostul ei iubit. Apoi, s-a descoperit că ea se întâlnea cu un alt bărbat de care până la urmă s-a despărțit, lucru care a deprimat-o.

Ilkay l-a contactat pe Dogan și i-a plătit suma de 770 de lire sterline pentru a o ucide. Dar, în loc să o omoare, bărbatul s-a îndrăgostit de ea și a refuzat să ducă mai departe planul.

Pentru a dovedi că spune adevărul, Dogan a oferit poliției înregistrări și le-a arătat mesajele în care încerca să o facă pe femeie să se răzgândească.

Într-unul dintre mesaje, Ilkay îi scria asasinului: „M-am săturat să aștept. Când mă vei ucide?”. În alt mesaj, femeia scrie că nu vrea să moară în fața prietenilor ei.

În cele din urmă, Dogan acționează. El a încercat să o stranguleze, dar nu a reușit, astfel că ajunge să o împuște pe Ilkay.

„M-a rugat să o împușc în inimă. Nu am mai rezistat ca ea să mă implore, așa că am așezat-o ușor pe pat, i-am pus capul sub o pernă și am împușcat-o”, a povestit Dogan despre crima comisă.

El a mai spus că femeia nu a murit instantaneu, dar a fost grav rănită. Ea a fost conștientă timp de o oră, înainte să leșine. Apoi, Dogan a chemat ambulanța înainte să fugă din casă.

După ce a fost arestat, asasinul a spus că a crezut că femeia a fost salvată. Trupul ei a fost găsit de medici în apartamentul ei din Istanbul pe 21 aprilie.

Colegii și elevii de la școala unde Ilkay a lucrat timp de 19 ani sunt șocați de modul în care a murit profesoara.

Foto: AsiaWire

