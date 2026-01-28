Marisa Alcorn a cumpărat dintr-un magazin Emmaüs din Ohio, SUA, un tablou cu doar 3 euro, după ce pictura i-a acaparat privirea. Femeia, în vârstă de 27 de ani, vizita magazinul caritabil împreună cu logodnicul ei. În momentul în care se pregătea să plece, ea a văzut, într-un cărucior, o pânză cu ramă aurie, care i-a atras atenția.

Marisa a povestit pentru presa locală, citată de publicația Le Journal de la Maison, că tocmai rama, mai mult decât opera în sine, a convins-o să o cumpere pentru aproximativ 3 euro. Fotograf de profesie, femeia nu-și imagina că ține în mâini altceva decât un obiect decorativ frumos.

Odată ajunși acasă, cei doi au analizat pânza mai îndeaproape, iar o mică inscripție le-a atras atenția. Pe pânză era gravat numele Johann Berthelsen. După câteva cercetări, ea a descoperit că picturile acestui artist se vindeau cu peste 30.000 de euro.

Tânăra a contactat mai mulți experți, care au confirmat autenticitatea tabloului.

