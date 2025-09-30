„Scutul de foraj «Sfânta Ana» a finalizat şi cel de al doilea segment de tunel între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa. Primul segment a fost executat de TBM «Sfânta Maria»”. Pe 18 august a străpuns peretele viitoarei staţii de metrou Aeroport Băneasa. Utilajul de foraj «Sfânta Ana» a început execuţia tunelului între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa, spre direcţia 1 Mai, pe 28 mai 2025. Utilajul are o lungime de 105 metri, cântăreşte aproximativ 600 de tone, iar scutul de foraj are un diametru de aproximativ 6,60 metri”, au anunțat reprezentanții Metrorex, marţi, într-un comunicat de presă.

Segmentul de tunel realizat pe Linia 1 de TBM „Sfânta Ana” are o lungime de 900 de metri excavaţi, pe care sunt montate 600 de inele de tunel.

Totodată, compania Metrorex a anunțat că cele două utilaje gigant, TBM „Sfânta Maria” şi TBM „Sfânta Ana”, îşi vor continua drumul subteran, după o etapă tehnică obligatorie de mentenanţă, urmând să excaveze tunelul, cu lungime totală de 6,6 km, pe care se vor construi cele şase staţii şi şase interstaţii ale aliniamentului Magistralei 6, Secţiunea SUD, 1 Mai – Tokyo.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE