„Treaba merge, ca în România, nici să te lauzi, nici să te plângi. E un job și bănos, dar și greu. Stai departe de familie. Când îl vedeam pe tatăl meu că muncește și eu stau ca antrenor de portari, nu era OK și am zis să vin să-l ajut”, a explicat Sebastian Huțan.

„La un an distanță, după ce am rupt-o cu fotbalul, am rămas singur cu tirurile, pentru ca tatăl meu a murit”, a mai spus el.

Eu sunt răspunzător de tot ceea se întâmplă. Nu sunt doar eu, mai am patru TIR-uri. Am băieți care fac curse internaționale, eu fac numai în țară. Nu ai masă, nu ai viață, nu ai zi, nu ai noapte, mănânci când poți, uneori din mers. Sebastian Huțan, fost portar:

Accidentările i-au mari bătăi de cap lui Huțan, care a fost nevoit să se retragă din fotbal la 29 de ani.

A prins trei convocări la naționala mare, inclusiv în meciul de la Copenhaga, din 2003, când România a fost egalată în minutele de prelungire și nu s-a mai calificat la Euro 2004, dar nu a evoluat niciun minut.

Sebastian Huțan s-a născut la Arad în 1983 și a jucat în Liga 1 pentru UTA Arad, FC Vaslui, Universitatea Cluj și Poli Iași. El a fost titular mai mulți ani la echipa națională de tineret.

Citeşte şi:

Selly a explicat cum a ajuns unul dintre cei mai bogați tineri la 19 ani și de unde provin banii pe care îi câștigă

Medicul Adrian Marinescu avertizează: „Vaccinarea antigripală va fi un element crucial”. Ce alt vaccin recomandă

Polițiștii implicați în uciderea lui George Floyd au dat vina unii pe ceilalți la audierile din tribunal

Ministerul Transporturilor: S-au semnat procesele verbale. Metroul din Drumul Taberei poate fi deschis pentru călători

PARTENERI - GSP.RO În Columbia toată lumea știe cine este soția lui Giovanni Becali. L-au eliberat imediat dintr-o pușcărie din Bogota când au aflat cum o cheamă

PARTENERI - PLAYTECH Ion Manole, lovitură de grație finală la adresa lui Petru Mircea! Ce a făcut, cu câteva zile înainte să moară cu covid-19

HOROSCOP Horoscop 13 septembrie 2020. Vărsătorii încep un proces de renunțare la complicații inutile