Voluntarii, cheia succesului la Expo Belgrad 2027

Începând de astăzi, doritorii se pot înscrie pentru a deveni voluntari la Expo 2027. Organizatorii estimează că peste 20.000 de voluntari vor contribui la succesul acestui eveniment internațional, marcând cel mai mare program de voluntariat din regiunea Balcanilor de Vest. Programul este deschis tuturor persoanelor majore din Serbia, din regiune și din întreaga lume. Cei interesați pot găsi informații și modalități de înscriere pe site-ul oficial al evenimentului, unde este disponibil un link către platforma dedicată voluntarilor. Aceștia pot alege dintre 48 de poziții disponibile pentru a sprijini diferitele activități ale expoziției.

Puncte-cheie în pregătiri

Lucrările de construcție și organizare a Expo 2027 avansează conform planului. Predarea cheilor pavilioanelor destinate participanților internaționali este programată pentru 1 decembrie 2026. În același timp, sunt finalizate lucrările la satul expozițional și la infrastructura aferentă, inclusiv drumuri noi și alte proiecte care vor transforma permanent această zonă a Belgradului. Pe lângă infrastructură, programul evenimentului prinde contur. În toamna anului 2026, locuitorii Belgradului vor putea descoperi primele detalii concrete despre activitățile pregătite. Printre evenimentele majore ce vor preceda Expo 2027 se numără Gitex, unul dintre cele mai importante târguri globale de tehnologie și start-up-uri, consolidând rolul Serbiei ca un nou centru tehnologic al Europei.

O moștenire durabilă pentru Serbia

Proiectele dezvoltate pentru Expo 2027 vor avea un impact pe termen lung asupra capitalei Serbiei. Conform publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International, Master Planul evenimentului prevede reutilizarea infrastructurii pentru a crea un spațiu urban modern, dedicat educației, culturii, inovațiilor și cooperării internaționale. După încheierea expoziției, complexul va include un nou târg internațional la Belgrad, un auditoriu, un forum internațional de jocuri, centre de învățare și creativitate, școli, săli de sport, un muzeu, un complex rezidențial și hotelier, spații comerciale, terenuri de joacă și spații publice moderne.

Belgrad, o scenă globală la Expo 2027

Atmosfera din Belgrad deja începe să reflecte spiritul evenimentului. Concerte susținute de artiști internaționali, precum Eros Ramazzotti, Lenny Kravitz și Deep Purple, dar și spectacole precum Cirque du Soleil, pregătesc orașul pentru energia pe care o va aduce Expo 2027. Este pentru prima dată când un eveniment de o asemenea amploare ajunge în Europa de Sud-Est, într-un moment în care lumea caută noi centre de idei și cooperare internațională. Expo 2027 Belgrad reprezintă o șansă unică pentru Serbia de a se remarca pe scena globală, ca destinație inovatoare ce îmbină cultura, tehnologia și dialogul internațional. Anul care urmează va marca transformarea Belgradului într-un punct de întâlnire dinamic pentru întreaga lume.

