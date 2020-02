De Mihai Niculescu,

Individul este bănuit de comiterea mai multor infracțiuni și a fost reținut joi, după o percheziție desfășurată la el acasă. În urma anchetei, polițiștii îl consideră suspect pe acesta pentru mai multe infracțiuni de șantaj, hărțuire și amenințare.

La începutul acestei luni, la Poliție a ajuns o fată din comuna marmureșeană Cicârlău, care a relatat că a fost ameninţată telefonic cu acte de violenţă de către o persoană necunoscută. Primele informaţii au arătat că un bărbat necunoscut a contactat-o telefonic pe minoră şi a determinat-o, sub ameninţarea cu acte de violenţă, să-i remită diferite sume de bani ori să cumpere cartele telefonice reîncărcabile şi să-i furnizeze codurile.

Polițiștii l-au identificat pe bărbatul bănuit de comiterea faptelor, constatându-se că acesta a comis fapte similare pe raza mai multor judeţe: Mehedinţi, Bihor şi Cluj, victimele fiind persoane vulnerabile, în special minore, arată vasiledale.ro.

Polițiștii i-au percheziționat joi casa, din comuna Biertan, judeţul Sibiu, ridicându-se mai multe probe, prezentându-l magistraților Judecătoriei Baia Mare cu propunere de arestare preventivă.

