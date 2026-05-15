Într-o perioadă în care trasabilitatea alimentelor și susținerea economiei locale au devenit priorități pentru consumatori, piața de retail din România face un pas important către modelul „farm to table” (de la fermă la masă). Sezamo, unul dintre principalii jucători de pe piața de e-grocery, deschide porțile pentru producătorii aflați pe o rază de 60-100 km în jurul Capitalei.

Drum scurt și birocrație zero: Beneficiile pentru fermierii români

Farmer Partnership Program este conceput special pentru a rezolva principala problemă a micilor agricultori: accesul dificil în marile lanțuri de retail. Programul vizează fermieri din zonele limitrofe Bucureștiului și județului Ilfov, oferindu-le un contract simplificat și un proces de listare rapid.

Ce primesc producătorii înscriși în program:

Contracte simplificate: Reducerea masivă a documentației necesare pentru a începe colaborarea.

Reducerea masivă a documentației necesare pentru a începe colaborarea. Suport logistic: Acces la infrastructura Sezamo pentru a facilita transportul produselor.

Acces la infrastructura Sezamo pentru a facilita transportul produselor. Expunere masivă: Produsele lor ajung direct în fața bazei de clienți Sezamo din București și Ilfov.

Produsele lor ajung direct în fața bazei de clienți Sezamo din București și Ilfov. Marketing și PR: Promovarea brandurilor locale prin canalele de comunicare ale supermarketului online.

Sezamo: „Livrăm în 6 ore de la recoltare”

Potrivit oficialilor companiei, miza principală este prospețimea absolută. Modelul logistic implementat în depozitul de 12.000 m2 din CTPark (nordul Bucureștiului) permite un flux ultrarapid.

„Clienții caută tot mai mult produse locale, proaspete și cu trasabilitate clară. Acest program înseamnă că vom livra produse proaspete direct de la fermă la ușa clientului în doar câteva ore, uneori chiar în aproximativ 6 ore de la recoltare”, a declarat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo.

Cine se poate înscrie în programul Sezamo?

Programul Sezamo se adresează fermierilor noi, dar și celor deja listați pe platformă, care doresc să își scaleze afacerea. Criteriile de selecție sunt clare:

Localizare: Producătorii trebuie să se afle la o distanță de 60-80 km de București (sau până la 100 km dacă au acces rapid la autostradă). Calitate: Produsele trebuie să treacă de etapa de evaluare și validare a standardelor de calitate Sezamo. Onboarding: Fermierii trebuie să contacteze echipa comercială și să prezinte capacitatea de producție și zona de livrare.

Impactul asupra consumatorului final

Prin această mișcare, Sezamo își consolidează portofoliul de peste 16.000 de produse, combinând brandurile internaționale cu oferta artizanilor locali. Pentru bucureșteni, acest lucru se traduce prin acces la produse de sezon, cu origine controlată, la prețuri competitive, livrate direct din depozite cu temperatură controlată care asigură păstrarea calității nutritive.

Într-o piață în care timpul este tot mai prețios, scurtarea lanțului de aprovizionare nu este doar o strategie de business, ci și un răspuns la nevoia de sustenabilitate și sănătate a comunității urbane.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE