Operațiunea de mutare a bisericii va dura două zile

Kiruna Kyrka, biserică luterană inaugurată în 1912 și cântărind 672 de tone, este mutată treptat către o nouă locație, într-o operațiune care va dura două zile, cu o viteză de aproximativ jumătate de kilometru pe oră.

Relocarea face parte dintr-un plan de amploare prin care întregul oraș arctic Kiruna este mutat, deoarece mina de minereu de fier a companiei de stat LKAB destabilizează terenul și amenință să înghită așezarea.

Peste 10.000 de persoane, inclusiv regele Carl al XVI-lea Gustaf, sunt așteptate să urmărească de pe străzile lărgite special acest proces unic, denumit de televiziunea suedeză SVT „Den stora kyrkflytten” („marea mutare a bisericii”). Testele făcute în weekend pe un segment de 30 de metri au confirmat viabilitatea operațiunii.

Considerată una dintre cele mai frumoase clădiri istorice ale Suediei

Construită de arhitectul Gustaf Wickman și recunoscută pentru designul său inspirat de colibele tradiționale sami (lávvu), biserica este considerată una dintre cele mai frumoase clădiri istorice ale Suediei.

Noua inaugurare este prevăzută pentru sfârșitul anului viitor, însă relocarea completă a orașului nu va fi finalizată înainte de 2035. În total, 23 de clădiri culturale sunt mutate, un demers pe care LKAB îl descrie drept „unic în istoria mondială”.

Compania a oferit locuitorilor posibilitatea de a fi despăgubiți sau de a-și reconstrui casele. Totuși, proiectul a atras critici din partea comunității sami, care susține că fragmentarea terenurilor pune în pericol creșterea renilor și amenință tradițiile și modul de viață al populației indigene.

Specialiști: relocarea era obligatorie

Karin K Niia, crescătoare de reni și membră a satului sami Gabna Sameby, a declarat că mutarea bisericii este „un spectacol menit să distragă atenția” de la efectele negative ale exploatării miniere asupra biodiversității, aerului, apei și culturii sami.

Reprezentanții LKAB susțin însă că relocarea era inevitabilă. „Dacă mina va continua să existe, orașul trebuie mutat. Nu putem concepe un nou centru Kiruna fără biserică”, a afirmat directorul executiv Jan Moström, justificând costurile ridicate.

Altarul pictat de prințul Eugen al Suediei și orga cu peste 2.000 de tuburi au fost demontate și ambalate pentru transport, iar clădirea a fost ridicată pe grinzi de oțel așezate pe remorci speciale. Turnul clopotniței, o structură separată, va fi mutat săptămâna viitoare.

