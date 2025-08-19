Mutată în noul centru al orașului

Construită în 1912, impunătoarea biserică din lemn roșu a fost ridicată pe platforme speciale și va fi transportată către noul centru al orașului cu o viteză de aproximativ 500 de metri pe oră, procesul urmând să dureze două zile.

Mutarea este parte dintr-un amplu plan de relocare a clădirilor din Kiruna, situată la 145 km nord de Cercul Arctic, după ce exploatarea de minereu de fier a produs fisuri în sol.

Deși majoritatea clădirilor au fost demolate și reconstruite, câteva repere istorice au fost deja mutate intact, precum clădirile din Hjalmar Lundbohmsgården și turnul cu ceas al vechii primării.

Managerul proiectului, Stefan Holmblad Johansson, subliniază complexitatea operațiunii: „Este un eveniment istoric și o operațiune extrem de delicată, dar totul este sub control”.

Pregătirea drumului pentru transport a presupus lărgirea acestuia la 24 de metri și demontarea temporară a stâlpilor de iluminat, a semafoarelor și chiar a unui pod.

Considerată una dintre cele mai frumoase clădiri din Suedia

Biserica, cu o înălțime de 35 de metri, o lățime de 40 de metri și o greutate de 672 de tone, este considerată una dintre cele mai frumoase clădiri din Suedia construite înainte de 1950.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

În interior, comori precum pictura de altar a prințului Eugen și orga cu 1.000 de tuburi vor fi transportate împreună cu edificiul, fiind protejate și stabilizate.

Pentru locuitorii din Kiruna, mutarea depășește spectacolul inginerec, având o puternică valoare emoțională. „Biserica a fost centrul spiritual și locul de întâlnire al comunității timp de generații”, spune strategul cultural Sofia Lagerlöf Määttä.

Aceleași emoții le împărtășește și inginerul Johansson, membru al corului bisericii: „Aceasta este o misiune specială pentru mine. Biserica a fost ridicată pentru comunitate de compania minieră LKAB, iar acum tot ea o mută în noul oraș. Nu există altă soluție”.

Biserica din București mutată în 1985

Și în România au existat mai multe cazuri de relocare a unor clădiri, în special în municipiul București.

Biserica Mihai Vodă din București a fost mutată, în 1985, pe cricuri hidraulice, de pe dealul pe care a fost ctitorită de Mihai Viteazul pe strada Sapienţei, unde se află şi azi, ascunsă între blocuri.

Transportarea în pantă a bisericii, ce avea o greutate de 3.700 de tone, s-a făcut pe o distanţă de 289 de metri. Viteza de deplasare a monumentului a fost de 2,20 de metri pe oră.

Recomandări Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

Operaţiunea în sine a fost considerată la vremea respectivă o performanţă deosebită.

Bloc din Capitală, relocat 63 de metri cu tot cu locatari în el

În iulie 1985 a fost mutat, cu locatari cu tot, un bloc de pe bulevardul Republicii din București, pe o distanță de 63 de metri. A fost cea mai lungă translatare a unui bloc din România.

„E important de precizat că oamenii erau în apartamentele lor la translare! Și au beneficiat de toate utilitățile. Fie că vorbim de telefon, instalații sanitare, apă sau energie electrică. Nu a existat niciun fel de problemă. În jurul orei 17.30 – 18.00, îmi amintesc că blocul de pe Republicii a ajuns la destinație. A fost o adevărată armată de oameni care și-a adus aportul în mutarea blocului. S-au făcut din nou verificări, apoi s-a realizat fundația definitivă”, a povestit pentru Libertatea inginerul Marian Ștefan, șeful acestui punct de lucru.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE