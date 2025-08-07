Cea mai mare dintre toate plantele

Acum câteva zile, un eveniment spectaculos a avut loc la Grădina Botanică a Universității din Varșovia: înflorirea unui titan sau arum gigantic. Numele său științific este Amorphophallus titanum, dar cei mai puțin familiarizați cu botanica îl cunosc sub numele de „floarea cadavrului” .

Această denumire ciudată se datorează mirosului neplăcut pe care îl emană odată ce este înflorită, chiar și pe distanțe lungi.

Deși mirosul de cadavru este cea mai cunoscută caracteristică a sa, această specie, originară din pădurea ecuatorială din Sumatra, are multe alte trăsături care o fac unică.

Nu doar dimensiunea enormă pe care o poate atinge inflorescența sa, fiind cea mai mare dintre toate plantele neramificate din lumea vegetală, ci și raritatea cu care înflorește.

Eveniment spectaculos

Una dintre particularitățile acestei specii este raritatea înfloririi sale, care s-ar putea chiar să nu apară deloc. În sălbăticie, această specie înflorește rar, iar atunci când este cultivată, ca în acest caz, evenimentul este și mai puțin așteptat

De aceea, atunci când exemplarul aflat în Grădina Botanică a Universității din Varșovia a înflorit pe 4 august, în jurul orei 20:00, i-a lăsat pe toți fără cuvinte. Ultima dată când a făcut-o a fost în iunie 2021. Astăzi, patru ani mai târziu, evenimentul spectaculos s-a repetat.

Ce o face unică

Așa cum am menționat la început, nu doar mirosul neplăcut și raritatea florilor sale fac ca Amorphophallus titanum să fie unică. Trăsătura definitorie, și ceea ce îi dă numele, este dimensiunea enormă la care poate ajunge inflorescența sa.

Exemplarul care a înflorit la Varșovia are 180 de centimetri înălțime și 122 de centimetri lățime, cu o greutate de 40 de kilograme, însă această specie poate fi chiar mai mare. În natură, poate ajunge la aproape 3 metri înălțime și peste 1,5 metri în lățime.

„Ca și alte plante din familia Araceae, arumul are o inflorescență în formă de spadix înconjurată de o subinflorescență brun-roșiatică. Ambele cresc dintr-un tubercul care poate cântări câteva zeci de kilograme, așa cum arată exemplarul din Varșovia, care a crescut cu 13 kilograme de la ultima înflorire”, au transmis specialiștii.

Atrage cât mai multe insecte

Mirosul de cadavru provine din interiorul inflorescenței, care poate atinge temperaturi ridicate. Acest miros neplăcut are, de fapt, o funcție vitală pentru plantă în sine: să atragă cât mai multe insecte polenizatoare, având în vedere că floarea supraviețuiește doar câteva zile.

Odată ofilită, se formează un tubercul mai mare – explică Universitatea din Varșovia – care intră într-o perioadă de repaus până la următoarea fază de creștere. Acesta produce, de obicei, o singură frunză și foarte rar o inflorescență adevărată, precum cea vizibilă în aceste zile în Grădina Botanică din Varșovia.

Protest în Piața Universității față de doliul național în memoria lui Ion Iliescu
Știri România 20:12
Protest în Piața Universității față de doliul național în memoria lui Ion Iliescu
Prima locomotivă electrică Alstom Traxx a ajuns în România. Cum arată și când ar putea tracta primul tren de călători
Știri România 19:04
Prima locomotivă electrică Alstom Traxx a ajuns în România. Cum arată și când ar putea tracta primul tren de călători
Motivul pentru care Delia nu are vacanță în luna august: „Timp să ne relaxăm… nu prea!" Unde pleacă artista în septembrie
Exclusiv
Stiri Mondene 17:52
Motivul pentru care Delia nu are vacanță în luna august: „Timp să ne relaxăm… nu prea!” Unde pleacă artista în septembrie
Preparatele pe care cei patru jurați „Chefi la cuțite" le vor găti la festivalul Summer Well 2025, care se desfășoară la Domeniul Știrbey
Stiri Mondene 17:42
Preparatele pe care cei patru jurați „Chefi la cuțite” le vor găti la festivalul Summer Well 2025, care se desfășoară la Domeniul Știrbey
Mesajul Chinei după moartea lui Ion Iliescu: „Sincere condoleanțe guvernului și poporului român"
Politică 18:13
Mesajul Chinei după moartea lui Ion Iliescu: „Sincere condoleanțe guvernului și poporului român”
Traian Băsescu va primi din nou locuință de protocol și indemnizație de la stat
Politică 17:52
Traian Băsescu va primi din nou locuință de protocol și indemnizație de la stat
Parteneri
Sub acoperire: prostituatele, parte din rețeaua de spionaj a Ucrainei
Spotmedia.ro
Sub acoperire: prostituatele, parte din rețeaua de spionaj a Ucrainei
Lună Plină pe 9 august! Camelia Pătrășcanu anunță reușite și oportunități pentru aceste zodii
Fanatik.ro
Lună Plină pe 9 august! Camelia Pătrășcanu anunță reușite și oportunități pentru aceste zodii
Legătura dintre gene și oboseala cronică: Este un semnal de alarmă
Spotmedia.ro
Legătura dintre gene și oboseala cronică: Este un semnal de alarmă