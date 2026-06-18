Lumea medicală și academică din România este în doliu

Lumea medicală și academică din România este în doliu. Profesorul doctor Bogdan Marinescu, unul dintre cei mai reputați medici ginecologi din țară, profesor universitar și fost ministru al Sănătății, a încetat din viață la vârsta de 81 de ani, potrivit Libertatea pentru femei.

Cu o carieră de peste jumătate de secol dedicată sănătății femeii, profesorul Marinescu a fost manager al Maternității Giulești (Spitalul Clinic „Prof. Dr. Panait Sârbu”) timp de aproape trei decenii și a format generații întregi de specialiști.

Medicul care a semnat miracolele din viețile Andreei Marin și Adrianei Iliescu

Numele profesorului Bogdan Marinescu este legat de premiere medicale și de povești care au ținut primele pagini ale ziarelor, fiind specialistul care a adus fericirea în familiile a mii de românce care se luptau cu infertilitatea.

Printre cele mai cunoscute cazuri publice din cariera sa se numără Andreea Marin și Adriana Iliescu.

Vedeta de televiziune a vorbit în repetate rânduri despre problemele de sănătate care îi puneau în pericol visul de a avea un copil și despre modul în care profesionalismul profesorului Marinescu a ajutat-o să o aducă pe lume pe fiica ei, Violeta.

Prof. dr. Bogdan Marinescu a fost medicul care a coordonat procedurile de fertilizare in vitro și sarcina Adrianei Iliescu, fosta profesoară universitară care a născut în anul 2005, la vârsta de 66 de ani și jumătate. La acel moment, cazul a reprezentat un record mondial, transformând România într-un punct de referință pe harta reproducerii umane asistate.

O carieră de excepție

Dincolo de activitatea de la patul pacientului și din sala de operație, Bogdan Marinescu a avut un rol activ în reformarea sistemului medical românesc de după Revoluție.

A ocupat funcția de ministru al Sănătății în perioada 1990-1991, în guvernul condus de Petre Roman. Ulterior, expertiza sa a fost pusă și în serviciul legislativ, activând ca senator în Parlamentul României.

„A fost un vizionar și un mentor. Pentru mii de femei, domnul profesor nu a fost doar medic, ci și omul care le-a oferit șansa de a fi mame atunci când știința părea să nu mai aibă răspunsuri”, au transmis colegii din comunitatea medicală.

Prin dispariția sa, medicina din România pierde un deschizător de drumuri și o personalitate complexă, a cărei activitate a lăsat o amprentă profundă asupra demografiei și obstetricii naționale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE