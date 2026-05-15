Elveția se confruntă cu o lipsă acută de locuințe accesibile, iar proprietarii profită de această situație. În unele cazuri, ofertele imobiliare sunt absurde: în Lucerna, de exemplu, un apartament minuscul la subsol a fost scos pe piață pentru 1100 de franci pe lună. În cazul lui Peter, acesta a locuit într-un studio din Fehraltorf, un sat din cantonul Zurich, fără să știe că spațiul era destinat depozitării.

Studio-ul lui Peter măsura 32 de metri pătrați, având o dotare minimă: o bucătărie modestă, o duș și toalete într-un colț, și o lumină slabă, deoarece nu avea ferestre, ci doar lucarne cu grilaje. „Am plătit 1300 de franci pe lună pentru acel spațiu”, a declarat Peter pentru Blick.

În ianuarie 2026, el a primit o notificare de la Biroul de Construcții din Fehraltorf, care i-a cerut să părăsească imediat apartamentul. Scrisoarea, consultată de Blick, specifică faptul că locuința nu avea autorizație de construcție și nu respecta normele de igienă locativă. „Exigențele în materie de igienă conform legislației cantonale nu pot fi îndeplinite”, se arată în document.

Claudia Schütz, responsabilă cu construcțiile și imobiliarele în Fehraltorf, a confirmat pentru Blick că spațiul era destinat depozitării conform arhivelor. Biroul de Construcții a solicitat proprietarului să depună o cerere pentru schimbarea destinației spațiului sau să prezinte o autorizație corespunzătoare. Până la publicarea acestui articol, proprietarul nu a oferit niciun răspuns.

Peter, în vârstă de 54 de ani, speră să găsească o locuință proprie. „Mi-aș dori un spațiu al meu”, a mărturisit el pentru Blick. Criza locuințelor accesibile din Elveția continuă să afecteze mii de oameni, iar situații precum cea a lui Peter pun în lumină problemele sistemului imobiliar actual.

