Crima s-a petrecut pe 2 august 2015, la intersecția străzii Nicolae Caramfil cu Șoseaua Pipera din București. Atunci, polițistul Gheorghe Ionescu de la Brigada Rutieră a încercat să oprească în trafic mașina condusă de Abdullah Atas pentru un control de rutină, turcul a încetinit, dar apoi a accelerat și l-a lovit intenționat pe omul legii. Acesta a fost târât pe capotă peste 300 de metri, apoi a fost aruncat pe şosea. Omul de afaceri era băut la momentul accidentului, iar polițistul a murit la spital după aproape trei săptămâni.

Acum, Abdullah Atas, care are 45 de ani, a reușit să evadeze după ce a beneficiat de permisie și nu s-a mai întors. El era în regim semideschis. „La data de 26.01.2025 DGPMB a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitatea turcă (Atas Abdullah) care este încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026 și nu a mai revenit în penitenciar”, se arată în comunicatul poliției.

Omul de afaceri turc are înălţimea de 1,68 metri, statură atletică, ochi căprui, sprâncene arcuite, faţă ovală, ten deschis, şaten închis. Ultima oară purta blugi de culoare neagră, geacă albastră, bluză de trening gri şi era încălţat cu adidasi de culoare albă.

Abdullah Atas a fost căutat acasă, în orașul Voluntari, dar nu a fost găsit, așa că polițiștii au demarat căutările, fiind dat în urmărire națională.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Libertatea că penitenciarul Rahova i-a mai dat peste 20 de permisii omului de afaceri turc, dar nu au mai fost incidente până acum.

Constatarea faptului că deținutul nu s-a mai întors din permisie s-a făcut astăzi, 26 ianuarie, în jurul orei 10.00 și pentru găsirea lui au fost mobilizate forțe impresionante. Au fost anunțate, printre altele, Poliția Capitalei, Poliția Locală, Ambasada Turciei, Poliția Română și Poliția de Frontieră, a precizat și Penitenciarul Rahova.

„Pentru orice informaţie cu privire la persoana din fotografie, apelaţi numărul unic de urgenţă 112 sau Penitenciarul Bucureşti-Rahova, la numărul de telefon 0214200810”, se arată în comunicatul închisorii Rahova.