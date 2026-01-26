UPDATE ora 14.30: Potrivit informațiilor Libertatea, autoritățile iau în calcul varianta ca Abdullah Atas să fi părăsit deja teritoriul României cu destinația Turcia. După aderarea completă la spațiul Schengen și datorită liberei circulații la frontiera cu Bulgaria, traversarea graniței se face fără control sistematic, potrivit reglementărilor europene în vigoare.

UPDATE ora 14.15: Libertatea publică ultima fotografie disponibilă în acest moment, făcută acum 3 zile, pe 23 ianuarie, când Abdullah Atas a ieșit pe poarta Penitenciarului Rahova beneficiind de permisie.

Ultima fotografie cu Abdullah Atas, care nu s-a mai întors în Penitenciarul Rahova după permisia de trei zile. Este posibil să fie în Turcia
Atas are înălţimea de 1,68 de metri, statură atletică, ochi căprui, sprâncene arcuite, faţă ovală, ten deschis, păr şaten închis. Ultima oară când a fost văzut purta blugi de culoare neagră, geacă albastră, bluză de trening gri şi era încălţat cu adidasi de culoare albă.

Azi, 26 ianuarie, în jurul orei 10.00, a fost anunțată dispariția. „La data de 26.01.2025 DGPMB a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitatea turcă (Atas Abdullah) care este încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026 și nu a mai revenit în penitenciar”, se arată în comunicatul poliției.

Oamenii legii au făcut apel la cei care îl recunosc să sune imediat la numărul de urgență 112, dar „să nu se apropie de acesta, întrucât poate reprezenta un pericol”.

Abdullah Atas are 45 de ani. El a fost condamnat definitiv în 2017 la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru crimă
„Pentru orice informaţie cu privire la persoana din fotografie, apelaţi numărul unic de urgenţă 112 sau Penitenciarul Bucureşti-Rahova, la numărul de telefon 0214.200.810”, a transmis și Penitenciarul Rahova.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Libertatea că Penitenciarul Rahova i-a mai acordat peste 20 de permisii omului de afaceri turc, fără ca până acum să fi existat incidente.

Crima pentru care a fost condamnat Abdullah Atas s-a petrecut pe 2 august 2015, la intersecția străzii Nicolae Caramfil cu șoseaua Pipera din București. Atunci, polițistul Gheorghe Ionescu, de la Brigada Rutieră, a încercat să îl oprească în trafic pentru un control de rutină, însă Atas a accelerat intenționat și l-a lovit pe agent.

Polițistul a fost târât pe capota mașinii peste 300 de metri, apoi aruncat pe carosabil. Abdullah Atas se afla sub influența alcoolului în momentul accidentului, iar polițistul Gheorghe Ionescu a murit la spital după aproape trei săptămâni.

ANAF lansează „ANA", un chatbot care oferă rapid informații fiscale românilor. Ana, pe urmele lui Ion. Fiscul a lansat un asistent virtual pentru români
Știri România 15:34
ANAF lansează „ANA", un chatbot care oferă rapid informații fiscale românilor. Ana, pe urmele lui Ion. Fiscul a lansat un asistent virtual pentru români
Primarul din Tulcea ține blocat de peste un deceniu postul de profesor titular fără să mai predea într-un liceu din județ
Exclusiv
Știri România 15:00
Primarul din Tulcea ține blocat de peste un deceniu postul de profesor titular fără să mai predea într-un liceu din județ
Amber Heard rupe tăcerea despre procesul cu Johnny Depp din 2022 și dezvăluie cum s-a simțit în centrul atenției mediatice
Stiri Mondene 15:17
Amber Heard rupe tăcerea despre procesul cu Johnny Depp din 2022 și dezvăluie cum s-a simțit în centrul atenției mediatice
Povestea reală din spatele serialului momentului produs de PRO TV. „Cei Trimiși" este primul thriller polițist românesc cu elemente paranormale: „Scenariștii vor Luna de pe cer"
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 15:11
Povestea reală din spatele serialului momentului produs de PRO TV. „Cei Trimiși" este primul thriller polițist românesc cu elemente paranormale: „Scenariștii vor Luna de pe cer"
Politic

Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul"
Politică 09:15
Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul"
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației - sondaj CURS
Politică 08:44
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației – sondaj CURS
