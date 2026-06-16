Piața muncii din România, sub presiune

Piața muncii din România continuă să arate semnale de presiune, în condițiile în care rata șomajului a ajuns la 6,5% în trimestrul I 2026, în creștere față de trimestrul anterior, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

În același timp, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 de ani) a rămas la 62,6%, fără modificări față de trimestrul precedent.

Conform INS, populația activă a României era de 8.197.800 persoane, dintre care 7.661.600 erau ocupate, iar 536.200 persoane erau șomeri, ceea ce înseamnă că peste jumătate de milion de români își caută un loc de muncă.

„Sunt vremuri tulburi acum și politic, și geopolitic, și în piața muncii se resimte impactul. În momentul de față sunt multe companii care fac reorganizări și fac reduceri de personal din industria IT și nu numai.”, a explicat anterior pentru Libertatea Rodica Obancea, specialist în managementul de carieră.

Tinerii, cei mai afectați pe piața muncii

Cea mai vulnerabilă categorie rămâne cea a tinerilor. Rata șomajului în rândul persoanelor de 15-24 de ani a ajuns la 27,4%, una dintre cele mai ridicate valori din Uniunea Europeană.

În paralel, rata de ocupare pentru aceeași grupă este de doar 16,5%.

Diferențele sunt vizibile și între mediul urban și rural: șomajul este de 10,3% în mediul rural, comparativ cu 3,5% în mediul urban.

România, sub media UE la angajarea absolvenților

Datele Eurostat arată că absolvenții din România se angajează mai greu decât media Uniunii Europene.

În 2025, rata de ocupare a absolvenților recenți din România este de 72,7%, sub media UE de 83%.

Cele mai mari rate din UE pentru angajarea absolvenților au fost înregistrate de:

  • Malta – 91%
  • Germania – 90,6%
  • Olanda – 90,1%

La polul opus: Grecia, Italia și România se află printre ultimele locuri.

Absolvenții cu studii superioare au șanse mai mari de angajare

La nivelul UE, rata de ocupare a absolvenților cu studii superioare este de 87%, față de 77,2% pentru cei cu studii medii.

Însă, țara noastră se află printre statele cu cele mai mici procente de tineri absolvenți de învățământ superior din Uniunea Europeană. Datele Eurostat arată că 7 din cele 8 regiuni ale României, cu excepția București-Ilfov (regiunea capitalei), nu depășesc ponderea 23,9% a tinerilor cu vârste între 25 și 34 de ani care au terminat o facultate.

Concret, doar 19,2% din populația din România cu vârsta de 25 – 64 ani are studii superioare, față de media UE este 36,1%, conform datelor oficiale ale Eurostat din 2024. Suntem la coada clasamentului UE în ceea ce privește numărul de persoane care au studii superioare.

„Nivelul de educaţie joacă un rol esenţial atunci când absolvenţii recenţi îşi caută un loc de muncă. Absolvenţii cu studii superioare au înregistrat cele mai mari rate de ocupare a forţei de muncă şi au fost, în general, mai bine protejaţi de riscurile şomajului decât colegii lor care au intrat pe piaţa muncii cu niveluri de educaţie mai scăzute”, arată Eurostat, potrivit News.

Cele mai mari rate au fost înregistrate de Cehia – 92,4%, Olanda – 92,1% și Germania – 92%. 

Iar cele mai mici de Grecia – 56,8%,  Italia – 70-73% și România – 70,3% femei / 74,9% bărbați.

În 18 state membre UE, bărbații au rate mai mari de ocupare decât femeile, iar diferențele cele mai mari se înregistrează în Cehia, Letonia și Slovenia.

În învățământul profesional, România are o rată de ocupare de 63,4%, sub media UE de 80,2%. Germania ajunge la 91,5%, iar Grecia la 58%.

Piața muncii din România rămâne sub presiune, cu peste 536.000 de șomeri și dificultăți clare în integrarea absolvenților, mai ales în comparație cu media Uniunii Europene.

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