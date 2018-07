Patru tineri cu vârste cuprinse între 19 şi 23 de ani pot spune că au avut mare noroc după ce au scăpat cu viaţă în urma unui accident produs pe Drumul Naţional 1A, în zona de munte a judeţului Prahova. Cei patru se aflau în apropierea staţiunii Cheia, când şoferul a pierdut controlul volanului, iar maşina în care se aflau s-a izbit de un autotren. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul a fost proiectat în afara şoselei. Maşina lor nu a căzut în râpă, astfel că au scăpat cu viață.

În urma accidentului, un tânăr de 20 de ani a suferit un traumatism cranio-facial, altul în vârstă de 19 ani are un traumatism cranio-cerebral şi un a treilea, de 23 de ani, are un traumatism de claviculă, au stabilit medicii, în urma primelor constatări făcute la locul accidentului. A patra persoană aflată în autoturismul implicat în accident, o femeie de 20 de ani, are un traumatism la coloană, în zona lombară.

Drumul Naţional 1A, şi așa aglomerat, el fiind destinat TIR-urilor care au interzis accesul pe DN 1, este parţial blocat în urma accidentului, doar una dintre cele două benzi de circulaţie fiind practicabilă.