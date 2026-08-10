Imediat după apelul la numărul unic de urgență 112, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brăila a trimis la fața locului o autospecială de stingere cu apă și spumă, un vehicul specializat pentru descarcerare și două echipaje SMURD. În sprijinul acestora au intervenit și cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean Brăila, care au mobilizat o ambulanță de tip C, cu medic, precum și două ambulanțe de tip B.

Din păcate, primele evaluări efectuate de medici la locul accidentului au confirmat o situație tragică. Una dintre persoanele aflate în autoturismele distruse a fost declarată decedată la scurt timp de la sosirea salvatorilor, leziunile suferite fiind incompatibile cu viața.

Cadrele medicale au început manevrele intense de resuscitare pentru o a doua victimă, aflată în stop cardio-respirator, încercând să îi salveze viața direct pe carosabil. Alți patru pasageri implicați în accident au fost găsiți conștienți, însă starea lor este monitorizată atent, una dintre aceste persoane prezentând multiple traumatisme grave.

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brăila au blocat zona pentru a permite accesul autospecialelor de intervenție și au demarat cercetările la fața locului. Oamenii legii urmează să efectueze măsurători și să stabilească cu exactitate dinamica accidentului, precum și cauzele care au dus la coliziunea dintre cele trei vehicule.