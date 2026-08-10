La eveniment au luat parte formații consacrate în spațiul românesc, precum Iris, Phoenix, Vița de Vie, Vama, byron, Bosquito și Zdob și Zdub. La doar 22 de ani, Alexandra Căpitănescu a confirmat și la Nibiru că este o artistă cu o identitate artistică foarte bine conturată. 

O multime de spectatori la un festival de muzica
Public la Nibiru Rock Days. Sursa foto: Nibiru

Mii de tineri au cântat „În umbra marelui URSS”

„Dă-mi o mie de fiori”, e unul dintre versurile cunoscutei melodii „Întuneric în culori” a trupei Bosquito. Parafrazând versul, la Nibiru Rock Days au fost timp de două zile și două nopți nu doar o mie de fiori, ci zeci de mii de fiori și emoții. 

A fost emoționant să vezi peste 10.000 de oameni, dintre care peste jumătate erau tineri ce nu aveau mai mult de 20 de ani, cântând „Floare de Iris” cu Cristi Minculescu și Iris, să-l vezi pe legendarul Cristi Minculescu cu lacrimi în ochi și mâna la inimă. 

Emoții speciale au fost și atunci când mii de tineri au cântat „În umbra marelui URSS”, emblematica melodie Phoenix compusă de Nicu Covaci în 1999, an în care mulți dintre cei prezenți la Nibiru Rock Days nici nu erau născuți. 

Nibiru, capitala temporară a rock-ului românesc. Zeci de mii de fani de toate vârstele au cântat două zile și două nopți alături de marile trupe autohtone
Phoenix la Nibiru. Sursa foto: Phoenix Transsylvania

De fapt, emoțiile au început după drumul de aproape o oră parcurs cu mașina de la Constanța, odată cu primii pași făcuți în Nibiru, stațiunea amenajată la aproape 30 de kilometri de Constanța, între Tuzla și Costinești. Nibiru, locul creat de la zero grație inițiativei spectaculoase a lui Andrei Șelaru (Selly), a devenit polul distracției și atmosferei de neuitat de pe litoralul românesc.

O animație efervescentă și pozitivă, zone de divertisment pentru toate gusturile și, mai presus de orice, un vibe de ținut minte pe termen foarte lung. 

Cristi Minculescu, iubire fără sfârșit pentru rock și fani

Drumul de la intrarea în Nibiru și până la Nibiru Arena, locul unde s-au desfășurat concertele rock pe 7 și 8 august, durează mai puțin de 10 minute. 

De cum ajungi în preajma arenei unde încap fără probleme peste 10.000 de spectatori, atmosfera rock se simte la fiecare pas, la fiecare privire. Sunt inclusiv fani de 15-16 ani care poartă cu mândrie tricouri cu Metallica, Iron Maiden, byron sau Iris. Tineri cu cultură rock și cu cult pentru rock. Mulți oameni care zâmbesc, se simt bine în cel mai bun sens al sintagmei. Dovezi palpabile că rock-ul unește generații și oameni de toate vârstele. 

Atmosfera rock plină de energie a început să se simtă încă de la concertul byron, una dintre cele mai iubite trupe de rock alternativ din țara noastră. Cu o sonorizare impecabilă și cu Dan Byron cu timbrul său vocal inconfundabil, byron a creat o atmosferă specială, cu melodiile de neuitat și cu versuri pline de substanță. Și e o senzație aparte să vezi mii de tineri cum cântă melodiile trupei. O dovadă minunat de reală că rock-ul e o poveste fără sfârșit, e atitudine, e pasiune ce se transmite din generație în generație.

Nibiru, capitala temporară a rock-ului românesc. Zeci de mii de fani de toate vârstele au cântat două zile și două nopți alături de marile trupe autohtone
byron la Nibiru. Sursa foto: Denis Grigorescu

Un alt concert special din prima seară la Nibiru Rock Days a fost cel al trupei Iris. După 46 de ani de Iris, Cristi Minculescu a arătat din nou – pentru a câta oară? – aceeași iubire fără sfârșit pentru rock și fani, comunicând în repetate rânduri cu publicul, cald, empatic, ducându-și mâna la inimă din toată inima în semn de apreciere pentru fani și lăsând mai multe lacrimi să îi alunece pe obraji. Pentru că rock-ul înseamnă și emoție autentică.

Nibiru, capitala temporară a rock-ului românesc. Zeci de mii de fani de toate vârstele au cântat două zile și două nopți alături de marile trupe autohtone
Cristi Minculescu la Nibiru. Sursa foto: Nibiru

De neuitat a fost și recitalul susținut de Phoenix. Un recital ce a arătat pe deplin că spiritul marelui Nicu Covaci merge mai departe. 

O mențiune aparte se cuvine pentru show-urile din prima seară susținute de Lupii lui Calancea și de Subcarpați. Două concerte cu o atmosferă electrizantă și contagioasă, cu un public foarte receptiv. Foarte aplaudat a fost și concertul Irinei Rimes, care a demonstrat că se poate adapta impecabil și la inflexiunile rock. 

Alexandra Căpitănescu, pe drumul cel mai bun al rock-ului

În a doua seară de la Nibiru Rock Days, după primul concert susținut de The Mono Jacks, pe scenă a urcat revelația Alexandra Căpitănescu, cea care în acest an a obținut un spectaculos loc 3 la Eurovision. Iar Alexandra a arătat din nou că e făcută pentru scenă și pentru rock. Cu o energie debordantă, Alexandra Căpitănescu a cucerit scena și publicul. Și a arătat nu că e pe drumul cel bun, ci pe cel mai bun drum al rock-ului. O senzație întărită și de numeroșii fani care cântau cu ea și știau pe de rost versurile melodiilor. 

Nibiru, capitala temporară a rock-ului românesc. Zeci de mii de fani de toate vârstele au cântat două zile și două nopți alături de marile trupe autohtone
Alexandra Căpitanescu. Sursa foto: Denis Grigorescu

Cornel Ilie și Vunk au fost în formă maximă pe scena de la Nibiru Rock Days. Un concert foarte bun ce a fost urmat de altele greu de uitat.

Nibiru, capitala temporară a rock-ului românesc. Zeci de mii de fani de toate vârstele au cântat două zile și două nopți alături de marile trupe autohtone
Vunk la Nibiru. Sursa foto: Denis Grigorescu

Trupa Bosquito a arătat din nou că știe să facă spectacol, muzică și atmosferă, având o conexiune unică cu publicul ce a umplut până la refuz Nibiru Arena și a dansat până la epuizare pe acordurile cunoscutelor „Hopa Hopa” sau „Întuneric în culori”. 

Tudor Chirilă și Vama au avut un concert special, un concert în care mai multe melodii au fost reinterpretate într-o linie modernistă. „Căderea mea”, cea mai recentă melodie a trupei, inspirată de relațiile toxice și atât de nocive, a produs multe emoții cu versurile atât de speciale și realiste.

Vița de Vie a împlinit 30 de ani în 2026. Și pe scena de la Nibiru, Adi Despot și colegii săi au susținut unul dintre cele mai memorabile concerte, aducând praf de stele și melodiile care i-au consacrat, cu aceeași pasiune și același vibe greu de egalat. 

Nibiru, capitala temporară a rock-ului românesc. Zeci de mii de fani de toate vârstele au cântat două zile și două nopți alături de marile trupe autohtone
Vita de Vie în concert la Nibiru. Sursa foto: Selly

Pe parcursul celor două zile de Nibiru Rock Days, zecile de mii de fani prezenți i-au putut vedea și aplauda pe Zdob și Zdub, The Motans, Direcția 5, Jurjak, Killafonic și HVNDS.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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proprietarypoet 10.08.2026, 22:14

Economie la curent, ceva, cineva?... Vreo remuscare, vreun apel la cumpatare de la Bolojan, de la Lucian Mandruta? Nimic. Tara-i in sarbatoare.

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