Descoperire arheologică pe șantierul A8 din Germania

Arheologii au descoperit o veche șosea romană în timpul lucrărilor de modernizare a unui tronson al autostrăzii A8 din Germania, în apropiere de Drackenstein, relatează publicația Merkur. Cercetătorii au scos la lumină o secțiune de aproximativ 90 de metri din această rută antică.

Potrivit experților, drumul a fost realizat din calcar jurasic alb, specific regiunii, iar structura sa arată măiestria ingineriei romane.

„Descoperirile oferă o perspectivă valoroasă asupra construirii, importanței și utilizării uneia dintre cele mai vechi drumuri din Baden-Württemberg”, a declarat René Wollenweber de la Biroul pentru Protecția Monumentelor din Stuttgart.

„Drumul Alblimes”. Foto: René Wollenweber/Baden-Württemberg

Noua porțiune a autostrăzii A8, care va traversa zona, este cel mai mare proiect de infrastructură rutieră din Baden-Württemberg, având un buget de 1,4 miliarde de euro. Construcția, care va include două tuneluri și două viaducte, a fost demarată în februarie 2026, iar finalizarea este planificată pentru 2034.

Importanța strategică a „Drumului Alblimes”

Drumul roman a fost, cel mai probabil, construit în perioada împăratului Vespasian. Acesta a servit ca axă centrală de transport în provincia romană „Germania Superioară” și a marcat frontiera dintre Imperiul Roman și teritoriile germanice libere timp de peste un secol.

De-a lungul acestei rute, fortificații precum Urspring și Donnstetten au jucat un rol-cheie în facilitarea schimburilor economice și strategice. Potrivit surselor citate de Merkur, printre artefactele descoperite se numără și o monedă de bronz cu imaginea împăratului Domitian sau cuie de fier folosite la sandalele romane.

Acest segment de drum antic, numit „Alblimes”, a fost mult timp considerat doar o ipoteză, până când săpăturile din secolele XIX și XX au confirmat existența sa. Astăzi, este recunoscut drept un monument cultural de importanță regională și națională.

Lucrările de excavare, coordonate de firme specializate sub supravegherea Biroului pentru Protecția Monumentelor, vor continua până la sfârșitul anului 2026.