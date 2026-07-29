La locul accidentului au intervenit de urgență trei echipaje de pompieri și o ambulanță SMURD. De asemenea, au fost mobilizate două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Vlăhița.

„Accident rutier pe DN 13A localitatea Băile Homorod, în care au fost implicate un camion încărcat cu lemne şi o autoutilitară. S-au deplasat trei echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului Odorheiu Secuiesc, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare şi o ambulanţă SMURD, precum şi două echipaje SAJ Vlăhiţa”, a transmis, miercuri dimineaţă, ISU Harghita, conform News.

Pentru gestionarea intervenției a fost solicitat și un elicopter SMURD, având în vedere gravitatea accidentului și starea victimelor.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Harghita, medicul aflat pe ambulanța SAJ Odorheiu Secuiesc a declarat decesul uneia dintre victime chiar la locul tragediei. Celelalte două persoane rănite au primit îngrijiri medicale și au fost preluate de echipajele de intervenție.

În urma accidentului, Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că circulația pe DN 13A a fost blocată pe ambele sensuri de mers. Autoritățile au estimat reluarea traficului după ora 9:00.

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