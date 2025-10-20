„Pe autostrada A3 București – Ploiești, la kilometrul 34, localitatea Gruiu, județul Ilfov, traficul rutier se desfășoară îngreunat pe sensul de mers către Capitală din cauza unei coliziuni în care au fost implicate mai multe autovehicule”, anunță, luni dimineață, Centrul Infotrafic.

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe sensul de mers către București, din cauza coliziunii dintre mai multe autoturisme.

După cum se poate vedea în clipul postat de Observatorul prahovean, patru autovehicule au fost implicate în acest accident rutier.

Deocamdată nu sunt informații că ar fi victime.

