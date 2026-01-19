Șobolanii, filmați în timp ce aleargă pe patul pacientului semiconștient

O situație șocantă a fost surprinsă într-un spital din India. Un videoclip din data de 14 ianuarie 2026 arată mai mulți șobolani mișcându-se liber în secția de ortopedie. Totul s-a petrecut în spitalul din Gonda, în secția de ortopedie.

Rozătoarele au fost filmate alergând pe patul unui pacient semiconștient, pe suportul perfuziilor și pe noptieră, stârnind indignare pe rețelele sociale și îngrijorare profundă în rândul populației.

Autoritățile ar fi spus că mâncare lăsată într-o sacoșă ar fi principala cauză a problemei, după cum au precizat jurnaliștii de la India Today. Totuși, directorul administrativ al spitalului, Priyanka Niranjan, a criticat gestionarea unității și a ordonat o investigație detaliată cu privire la prezența rozătoarelor.

Rats have taken over a hospital ward with patients in India



The rodents were filmed inside a clinic at the state medical college in the city of Gonda.



After the video spread online, authorities sharply criticised the hospitals management and demanded an urgent solution.… pic.twitter.com/L2KPRp9OVn — NEXTA (@nexta_tv) January 19, 2026

Cum a reacționat administrația spitalului din India

În urma scandalului, administrația spitalului a luat măsuri urgente pentru a combate problema. Au fost aplicate tratamente de dezinsecție și s-au utilizat plăci adezive pentru capturarea șobolanilor.

Totodată, autoritățile au dispus renovarea completă a secției și au solicitat familiilor pacienților să elimine corespunzător deșeurile alimentare pentru a preveni reapariția infestării.

„Imagini precum cele din videoclip ridică întrebări serioase despre siguranța pacienților în spitalele publice”, a declarat un oficial pentru portalul de știri The Hindu. Situația subliniază necesitatea unor protocoale stricte de igienă și responsabilitate în instituțiile medicale publice.

Scandalul șobolanilor din spital a general reacții politice în India

Guvernul din Uttar Pradesh, regiunea în care se află unitatea medicală, a fost criticat dur pentru lipsa unui mecanism de supraveghere eficient.

„Această scenă de la Spitalul Medical Gonda din U.P. este nu doar rușinoasă, ci și înfricoșătoare. Există mai mult decât inaugurări și tăieri de panglică. Când nu există curățenie, siguranță și respect, clădirile colegiilor medicale devin simple structuri de beton. Realitatea este că infrastructura de sănătate din U.P. este într-o stare dezastruoasă din cauza lipsei unui sistem de responsabilitate și echilibru”, a declarat Shahnawaz Alam, secretarul național al Partidului Congresului, potrivit sursei citate mai sus.

Get real india: rats run amok in a govt hospital in UPs Gonda. Stories that really matter to citizens. Watch here: https://t.co/cxFj0EI77e — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) January 15, 2026

Ce pericole reale apar dacă șobolanii ajung într-un spital

Prezența șobolanilor într‑un spital poate fi un pericol real pentru sănătatea pacienților și a personalului medical, mai ales într‑un loc unde oamenii sunt deja slăbiți sau vulnerabili din cauza bolilor. Rozătoarele pot transmite boli grave.

Șobolanii sunt cunoscuți pentru faptul că poartă și răspândesc bacterii, virusuri sau paraziți prin urina, fecalele sau salivă lor, dar și prin puricii sau căpușele care trăiesc pe corpul lor, potrivit CDC. Astfel de agenți pot ajunge pe suprafețe, instrumente sau chiar în aerul din încăperi.

Un caz scandalos a fost semnalat și în toamna anului trecut în București, atunci când un șobolan a fost filmat alergând printre pâini într-o brutărie din sectorul 2. Momentul a fost filmat, iar agenții ANPC s-au sesizat și au venirifcat unitatea din zona Bulevardul Basarabia.

