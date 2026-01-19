Cardinalul Cupich, Cardinalul Robert McElroy din Washington și Cardinalul Joseph W. Tobin din Newark au afirmat că SUA „au intrat în cea mai profundă și arzătoare dezbatere despre fundamentul moral al acțiunilor Americii în lume de la sfârșitul Războiului Rece”.

Printre exemplele menționate s-au numărat acțiunile întreprinse în Venezuela, Ucraina și Groenlanda, care recent a fost subiectul unei amenințări cu tarife de 10% din partea fostului președinte Trump.

„Aceste acțiuni au ridicat întrebări fundamentale despre utilizarea forței militare și sensul păcii”, au scris cardinalii în declarația lor. Ei au subliniat că „drepturile suverane ale națiunilor la autodeterminare par a fi din ce în ce mai fragile într-o lume a conflagrațiilor tot mai mari”.

„Construirea unei păci juste și durabile, atât de crucială pentru bunăstarea umanității acum și în viitor, este redusă la categorii partizane care încurajează polarizarea și politici distructive”, a continuat cardinalii.

Aceasta este a doua oară în ultimele luni când liderii catolici din SUA își exprimă deschis dezacordul față de administrația Trump. În noiembrie 2025, Conferința Episcopilor Catolici din SUA a condamnat deportările în masă ale migranților și „demonizarea” acestora în discursul public.

La începutul lunii ianuarie, Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat îngrijorarea cu privire la politica externă într-un discurs susținut în fața ambasadorilor globali la Palatul Apostolic din Vatican.

„Războiul a revenit la modă și zelul pentru război se răspândește. Principiul stabilit după Al Doilea Război Mondial, care interzicea națiunilor să folosească forța pentru a încălca granițele altora, a fost complet subminat”, a declarat Papa Leon al XIV-lea.

În discursul său, care a fost susținut aproape integral în limba engleză, Papa Leon a criticat utilizarea forței de către state pentru a-și impune dominația la nivel mondial, subminând pacea și ordinea juridică internațională stabilită după Al Doilea Război Mondial.

„Pacea nu mai este căutată ca un dar și un bun dorit în sine. În schimb, pacea este căutată prin arme, ca o condiție pentru a-și afirma propria dominație”, a adăugat Suveranul Pontif.

Cardinalul Cupich a subliniat necesitatea de a acționa în conformitate cu învățăturile Papei Leon. „Nu putem sta deoparte în timp ce se iau decizii care condamnă milioane de oameni să trăiască permanent la marginea existenței”, a declarat Cupich.

„Papa Leon ne-a oferit o direcție clară și trebuie să aplicăm învățăturile sale în conduita națiunii și a liderilor săi”, a mai explicat Cupich.

Cardinalul Tobin, la rândul său, a menționat importanța recentelor întâlniri, inclusiv consitoriul din Roma din 12 ianuarie 2026, unde a participat alături de Papa Leon și de alți cardinali din întreaga lume.

„Aceste evenimente mă conving de necesitatea de a sublinia viziunea Papei Leon pentru relații juste și pașnice între națiuni. În caz contrar, amenințările escaladante și conflictele armate riscă să distrugă relațiile internaționale și să arunce lumea într-o suferință incalculabilă”, a declarat Cardinalul Tobin.

