Menținerea centralelor pe cărbune

Secretarul pentru Energie, Chris Wright, a folosit puterile date de starea de urgență pentru a împiedica închiderea centralelor vechi pe cărbune, inclusiv în Colorado, Michigan și Washington. Decizia a fost justificată de Trump prin necesitatea de a reduce costurile ridicate ale energiei pentru americani, însă criticii avertizează că aceste centrale sunt neprofitabile și contribuie la poluare.

Un făraș plin cu cărbuni care urmează să fie aruncați în foc
Cotațiile cărbunelui au coborât sub 100 de dolari pe tonă. Foto: Shutterstock

Acces redus la asigurări medicale pentru imigranți

Legea „One Big Beautiful Bill Act”, adoptată în iulie 2025, a eliminat subvențiile Obamacare pentru imigranții cu venituri reduse, în mod legal prezenți în SUA. În plus, Trump a reintrodus „Public Charge Rule” în noiembrie, limitând accesul la Medicaid pentru imigranți. Potrivit Congressional Budget Office, aceste măsuri vor duce la pierderea asigurărilor de sănătate pentru aproape un milion de imigranți până în 2034.

Reactoare nucleare pe Lună

NASA a accelerat planurile pentru dezvoltarea unui reactor nuclear care va alimenta viitoarele baze de pe Lună. Potrivit POLITICO, agenția se confruntă cu o competiție geopolitică intensă cu China și Rusia, care au planuri similare pentru 2035.

Guvernul a ordonat agenției spațiale americane să solicite propuneri din industrie pentru un reactor nuclear de 100 kilowați, care să fie lansat până în 2030. Aceasta reprezintă o accelerare semnificativă față de planurile anterioare ale NASA, care vizau un reactor de 40 kilowați gata de lansare la începutul anilor 2030.

Bursa s-a prăbușit, riscul de recesiune a crescut și prețurile au sărit în aer în SUA după tarifele lui Trump

Creșterile masive ale tarifelor vamale anunțate de Donald Trump în aprilie 2025, sub sloganul „Ziua Eliberării”, au aruncat comerțul global în haos. SUA au impus o taxă minimă de 10% pentru toate importurile, iar pentru produsele din China tarifele ajung până la 145%, declanșând turbulențe majore pe piețele financiare. Indicele S&P 500 a pierdut peste 10%, iar economiștii avertizau atunci că riscul unei recesiuni a urcat la 45%, amplificând temerile investitorilor din întreaga lume.

Totuși, strategia lui Trump a funcționat și majoritatea țărilor au acceptat aceste tarife vîrsând bani suplimentari la bugetul SUA.

Președintele Donald Trump vorbește în timpul unui eveniment de anunțare a noilor tarife în Grădina Trandafirilor de la Casa Albă
Președintele Donald Trump a anunțat noile tarife comerciale impuse mai multor țări, Foto: Profimedia

Eliminarea scutirii de taxe pentru importuri mici

Trump a emis un ordin executiv în aprilie 2025 pentru eliminarea scutirii tarifare pentru produsele importate din China, cu o valoare sub 800 de dolari. Decizia a dus la creșterea prețurilor pentru consumatori și la modificarea fluxurilor comerciale internaționale.

Amnistii extinse acordate de Trump pentru apropiați sau suporteri împlicați în atacul de la Capitoliu

Trump a semnat o amnistie generală pentru cei implicați în atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, extinzând grațierea și pentru infracțiuni nespecificate, conform POLITICO. Această mișcare a ridicat semne de întrebare în legătură cu limitele puterii prezidențiale de grațiere.

Trump a readus numele confederate ale bazelor militare din SUA

Trump a anulat schimbările din 2023 privind redenumirea bazelor militare cu nume confederate. Fort Hood, redenumit anterior în Fort Cavazos, a revenit la denumirea inițială, Fort Hood. Acest gest a provocat reacții adverse din partea grupurilor pentru drepturile civile, care consideră că păstrarea acestor nume afectează moralul trupelor. Costurile totale ale acestei decizii rămân necunoscute.

Reducerea programelor de diversitate în școli

Administrația Trump a cerut universităților să furnizeze date detaliate despre rasă, gen și performanțele academice ale candidaților pentru a investiga posibilele discriminări. Instituțiile de învățământ au protestat, susținând că cerințele sunt excesive și pot duce la investigații nejustificate.

Interzicerea militarilor transgender și restricționarea accesului acestora la îngrijiri medicale

Un alt ordin executiv semnat de Donald Trump a redus protecția persoanelor LGBTQ+, prin interzicerea militarilor transgender și restricționarea accesului acestora la îngrijiri medicale, concomitent cu eliminarea programelor de diversitate, echitate și incluziune din agențiile federale. Deși măsurile sunt susținute de o mare parte a electoratului său, ele au generat tensiuni majore în armată, universități și instituțiile statului.

Accesul ICE la datele guvernamentale pentru a identifica mai ușor migranții ilegali

Trump a autorizat ICE și CBP să utilizeze baze de date sensibile de la agenții precum IRS și Departamentul Educației pentru a localiza mai eficient imigranții fără acte. Această decizie a stârnit îngrijorări legate de protecția datelor cetățenilor americani și riscurile de securitate cibernetică.

Detenție extinsă pentru imigranți

În iulie 2025, ICE a adoptat o politică prin care toți imigranții, legali sau ilegali, sunt considerați „solicitanți de admitere”, ceea ce impune detenția fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune. Acest lucru a dus la numeroase arestări și la mii de procese, majoritatea câștigate de imigranți. Judecătorii federali încep să conteste această politică.

Implicarea Casei Albe în organizarea Cupei Mondiale 2026

În martie 2025, Trump a creat „White House World Cup Task Force” pentru organizarea Cupei Mondiale FIFA din 2026. Echipa include membri ai cabinetului său, printre care și Andrew Giuliani. Grupul a luat măsuri pentru securitate și viză, ceea ce ar putea deschide calea implicării federale în alte evenimente sportive internaționale.

Renunțarea la moneda de un cent

Din noiembrie 2025, SUA a încetat producerea monedei de un cent, economisind 85 milioane de dolari anual. În ciuda economiei pentru stat, consumatorii ar putea plăti mai mult din cauza rotunjirii prețurilor la cinci sau zece cenți. Se speculează că dolarul american ar putea fi înlocuit cu o monedă comemorativă Trump în 2026.

Monede de 1 cent, penny, ruginite, se vede imaginea fostului Președinte americam Abraham Lincon
Monede penny, 1 cent. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Donald Trump a retras SUA din Acordurile Climatice, dar și din peste 60 de structuri ONU și organizații internaționale

Donald Trump a impus anularea politicilor climatice prin declararea unei „urgențe energetice naționale”, renunțând la reglementări de mediu-cheie și retrăgând Statele Unite din Acordul de la Paris. Deciziile au stârnit critici dure, fiind văzute ca un sprijin direct pentru industria combustibililor fosili, în detrimentul eforturilor de protejare a mediului și combaterii schimbărilor climatice.

Conform unei liste publicate de Casa Albă, Donald Trump retrage SUA din organizații de combatere a schimbărilor climatice și de cooperare economică, precum Comisia pentru Cooperare de Mediu și Planul Colombo, organizații de combatere a amenințărilor hibride, precum Forumul Global pentru Contraterorism, Forumul Global pentru Expertiză Cibernetică sau Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală, din Comisia de la Veneția, un organ consultativ al Consiliului Europei, și din structuri ONU precum Comisia de Drept Internațional, Alianța ONU a Civilizațiilor, Fondul ONU pentru Democrație, Fondul ONU pentru Energie etc.

Fotografie a unui lac uscat și crăpat, cu o barcă în prim-plan. Formațiuni roșii de rocă și munți domină fundalul sub un cer albastru limpede.
Lac uscată. imagine cu cacaracter ilustrativ Sursa foto: Shutterstock

Reducerea testării pe animale

Robert F. Kennedy Jr., secretar la Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane, a lansat inițiative pentru reducerea testării pe animale. NIH a alocat 87 milioane de dolari pentru dezvoltarea alternativelor la testele pe animale, iar FDA a emis o foaie de parcurs pentru eliminarea treptată a testării. Potrivit activiștilor, „Este un pas înainte pentru drepturile animalelor”, dar oamenii de știință avertizează că schimbarea bruscă ar putea afecta cercetările medicale.

Dizolvarea agențiilor americane pentru Africa

Trump a încercat să desființeze Fundația Americană pentru Dezvoltarea Africană (USADF), o agenție mică dedicată investițiilor în afacerile locale africane. Decizia a generat un conflict juridic, însă activitatea agenției rămâne blocată.

Trump a eliminat reglementarea AI în sănătate

Administrația Trump a eliminat strategia anterioară privind reglementarea inteligenței artificiale în sănătate, promovând un mediu fără reguli stricte pentru dezvoltarea tehnologiilor AI. Totuși, unii experți din domeniul sănătății avertizează că lipsa reglementărilor poate descuraja adoptarea acestor soluții tehnologice.

Reducerea masivă a finanțării cercetării științifice

Administrația a redus drastic finanțarea cercetării științifice, inclusiv concedieri în masă în agenții federale. Mai mult, date critice din domeniul sănătății și mediului au fost eliminate, blocându-se astfel accesul public la ele, subminând încrederea în știință.

Modificări la granturile educaționale

În decembrie 2025, administrația Trump a extins utilizarea granturilor Pell pentru programe de formare profesională de scurtă durată. Acest lucru ar putea sprijini mii de programe noi, deși rămâne incert când vor fi disponibile fondurile pentru studenți.

Reducerea locuințelor permanente pentru persoanele fără adăpost

Pentru 2026, HUD intenționează să redirecționeze mai mult de jumătate din fondurile sale către locuințe tranzitorii și servicii, în loc de locuințe permanente. Această schimbare ar putea duce la pierderea locuințelor pentru peste 170.000 de persoane, un subiect aflat în prezent în litigiu.

vezi mai multe astfel de decizii pe Politico

Trump și administrația sa continuă să testeze limitele puterii prezidențiale, să schimbe politicile naționale și să influențeze viitorul Americii, provocând dezbateri aprinse pe mai multe fronturi, de la energie și sănătate, până la educație și sport.

