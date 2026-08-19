Trei pietoni au fost loviți de o mașină pe Șoseaua Gării Cățelu

În cursul zilei de miercuri, 19 august 2026, un grav accident rutier a avut loc în București. Tragedia s-a produs în jurul orei 13.55, în cartierul Pantelimon din București, atunci când șoferul unui autoturism a lovit cu mașina trei pietoni.

„Astăzi, în jurul orei 13.55, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Şos. Gării Cățelu.

Din primele informații, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 43 de ani, care se deplasa pe Şos. Gării Cățelu, dinspre Drumul Între Tarlale către Şos. Pantelimon, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat trei pietoni”, a transmis Brigada Rutieră București.

Mama de 29 de ani ar fi fost omorâtă sub ochii fetiței ei

Din primele informații, ar fi vorba despre o familie formată din mama, fiica acesteia și bunica. Persoana în vârstă de 29 de ani care a murit pe loc ar fi mama fetiței, potrivit surselor judiciare.

„În urma accidentului de circulație, un pieton în vârstă de 29 de ani şi-a pierdut viața, iar ceilalți doi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest

Polițiștii au confirmat că șoferul implicat a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În prezent, se desfășoară cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului, iar circulația pe Şos. Gării Căţelu este restricționată pe ambele sensuri.

„Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind 0. Au fost aplicate restricții de circulație pe Şos. Gării Cățelu, ambele sensuri de deplasare. Se efectuează cercetarea la fața locului pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație”, a mai transmis Brigada Rutieră București, după accidentul din Pantelimon.

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