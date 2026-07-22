Impactul a fost atât de puternic încât partea din față a vehiculului din spate a fost complet distrusă și s-a înfipt adânc în structura primei garnituri. În urma coliziunii, Consiliul Olandez pentru Siguranță (OVV) a trimis anchetatori la fața locului pentru a stabili dacă a fost vorba despre o defecțiune tehnică sau o eroare umană.

Impact la viteză maximă din cauza podului ridicat pentru o navă

Accidentul s-a petrecut în jurul orei locale 11:15. Primul tramvai oprise temporar pe Podul Erasmus deoarece structura mobilă a construcției fusese ridicată pentru a permite trecerea unei nave maritime.

La scurt timp, un al doilea tramvai care venea din aceeași direcție s-a apropiat rapid și, fără să poată frâna la timp, s-a ciocnit direct de vehiculul oprit.

Călătorii și martorii care se aflau în zonă au descris momente de panică și o bubuitură asurzitoare. Un pasager aflat la fața locului a mărturisit că șocul a fost uriaș, iar din partea frontală a tramvaiului care a lovit nu a mai rămas aproape nimic intact.

O persoană a fost descarcerată dintre fiare

Imediat după producerea accidentului, mai multe echipaje de pompieri, ambulanțe și mașini de poliție s-au deplasat de urgență la locul impactului.

Pompierii au fost nevoiți să folosească echipamente speciale de descarcerare pentru a elibera cel puțin o victimă rămasă prinsă în epava desfigurată a garniturii.

Regiunea de Siguranță Rotterdam-Rijnmond a comunicat că bilanțul indică 15 persoane rănite.

Cinci dintre acestea au fost transportate de urgență la spital, una fiind în stare gravă. Celelalte zece persoane implicate au primit îngrijiri medicale la fața locului de la paramedici și nu au necesitat spitalizare.

Reacția șefei companiei de transport

Directoarea companiei publice de transport RET, Linda Boot, s-a declarat profund marcată de gravitatea incidentului și de distrugerile provocate.

Aceasta a confirmat că vatmanul tramvaiului din spate se află internat în spital și a precizat că primele teste au arătat că vatmanii nu se aflau sub influența alcoolului.

„Principala noastră preocupare imediată a fost cum se simt oamenii din tramvai. Eram deja în stare de șoc când am văzut filmările, dar când le vezi în viața reală, tot ești șocat. Cum au ieșit oamenii de aici? Vezi doar devastare. Este vorba de o problemă tehnică, este omenească? Încă nu știm”, a afirmat Linda Boot.

La locul tragediei a sosit în cursul după-amiezii și primarul orașului Rotterdam, Schouten, care și-a exprimat compasiunea față de victime și a subliniat că autoritățile vor face lumină în acest caz.

Circulație suspendată pe Podul Erasmus

Podul Erasmus a fost complet închis traficului rutier și pietonal după coliziune, iar circulația tramvaielor pe această arteră importantă a fost suspendată.

Linia 5 de tramvai a fost scurtată și funcționează doar pe tronsoane limitate la nord și la sud de pod, călătorilor fiindu-le recomandat să folosească rețeaua de metrou ca alternativă.

Miercuri după-amiază, ambele garnituri avariate au fost pregătite pentru a fi remorcate către depoul Kleiweg din Rotterdam.

Experții tehnici urmează să verifice dacă șinele și liniile de contact au fost deteriorate de forța impactului înainte de a redeschide podul pentru transportul public.

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