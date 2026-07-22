„L-au repartizat la Tudor Vladimirescu, dar el voia la Kretzulescu”

Antoanela este mama unui elev care a susținut anul acesta examenul de Evaluare Națională și a obținut media 8.57. Copilul a fost repartizat la liceul Tudor Vladimirescu, la profilul filologie, însă nu este mulțumit unde l-a trimis calculatorul. „Fiul meu nu e mulțumit de locul repartizat la liceu. El are media 8.57 și a intrat la Tudor Vladimirescu, profil filologie. Voia la Kretzulescu și din greșeală nu am pus aceste opțiuni primele”, a scris mama copilului pe grupul Părinții elevilor din România.

O mamă nemulțumită de repartizarea computerizată caută un elev dispus să facă schimb de locuri cu copilul ei. „Îmi încerc norocul. Poate există cineva”. Ce spune legea

Femeia, care și-a recunoscut greșeala, încearcă acum s-o repare. „Îmi încerc norocul, poate există un elev/elevă care ar fi dispus pentru schimb. Pentru schimbul de elevi, conform procedurii comisiei pentru situații speciale, trebuie găsit un elev/elevă fix cu aceeași medie dispus pentru schimb și depuse actele necesare la Școala Centrală”, explică Antoanela.

„Din păcate, neatenția costă”

Răspunsurile membrilor grupului nu au întârziat să apară. Un părinte i-a spus răspicat că „nu există așa ceva”, în timp ce altul a avertizat că „neatenția costă”. Iar reacțiile au continuat. Au fost și părinți care au venit cu explicații, cu păreri, cu argumente pro și contra transferului.

„Dacă este mai apropiat de casă, puteți încerca în sesiunea specială să faceți solicitare la Școala Centrală. Noi am făcut greșeala să încurcăm codurile și a intrat la un liceu în sectorul 6, noi locuind în 4, am mers la Școala Centrală și am făcut solicitare și ne-au repartizat unde am vrut. Încercați, nu aveți nimic de pierdut”.

„Dacă la Kretzulescu s-a intrat cu o medie mai mică sau egală cu a fiului dv la profilul dorit de dv , cred ca se poate face transfer in primul an”.

Un alt părinte o sfătuiește pe femeie să depună o cerere prin care să solicite transferul la un liceu mai aproape de domiciliu. „Cererea de „apropiere de domiciliu” este o situație specială soluționată de comisia județeană (sau a municipiului București) de admitere. Pentru a fi aprobată, trebuie să existe locuri libere în clasa/liceul dorit, iar media ta de admitere trebuie să fie cel puțin egală cu ultima medie de la acel liceu. Pentru a beneficia de această redistribuire depune dosarul la liceul unde ai fost repartizat inițial în prima etapă, pentru a-ți păstra locul. Depune o cerere pentru „situații speciale” (pentru apropiere de domiciliu) la Inspectoratul Școlar Județean sau prin intermediul școlii gimnaziale. Comisia va analiza cererea în funcție de locurile rămase disponibile și de candidații care se încadrează în medie”.

Cum arată cererea de înscriere pentru etapa de rezolvare a situațiilor speciale

O mamă nemulțumită de repartizarea computerizată caută un elev dispus să facă schimb de locuri cu copilul ei. „Îmi încerc norocul. Poate există cineva”. Ce spune legea
O mamă nemulțumită de repartizarea computerizată caută un elev dispus să facă schimb de locuri cu copilul ei. „Îmi încerc norocul. Poate există cineva”. Ce spune legea
O mamă nemulțumită de repartizarea computerizată caută un elev dispus să facă schimb de locuri cu copilul ei. „Îmi încerc norocul. Poate există cineva”. Ce spune legea
O mamă nemulțumită de repartizarea computerizată caută un elev dispus să facă schimb de locuri cu copilul ei. „Îmi încerc norocul. Poate există cineva”. Ce spune legea

Care este procedura prin care sunt analizate situațiile speciale

Elevii care consideră că au motive întemeiate pentru modificarea repartizării la liceu mai au o șansă. Potrivit Inspectoratului Școlar al Municipiului București există o anumită procedură prin care sunt analizate situațiile speciale, de la probleme medicale și apropierea de domiciliu până la schimburile între elevi sau corectarea unor erori apărute în procesul de admitere. Cererile se depun în perioada 29-30 iulie, iar deciziile vor fi anunțate pe 31 iulie. Documentele trebuie descărcate în formatul lor oficial direct de pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) de care aparțin elevii. Fiecare județ publică propriile variante.

Ce elevi pot solicita o nouă repartizare

Pot beneficia de această etapă doar candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă a admiterii, elevii admiși la liceele sau clasele cu probe de aptitudini și cei care au ocupat locurile speciale destinate elevilor romi ori candidaților cu cerințe educaționale speciale. Însă copiii trebuie să îndeplinească o condiție obligatorie: să fi depus deja dosarul de înscriere la liceul unde au fost repartizați sau declarați admiși, în perioada 23-28 iulie 2026.

Situații considerate excepționale

Potrivit procedurii publicate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, sunt analizate următoarele situații:

  • cazuri medicale;
  • schimburi între doi elevi;
  • redistribuirea candidaților gemeni sau tripleți;
  • solicitări de repartizare pe locurile rămase libere pentru apropierea de domiciliu;
  • corectarea erorilor produse la introducerea opțiunilor în baza de date.

Cum și unde se depun cererile

Dosarele pot fi depuse fizic pe 29 și 30 iulie, între orele 9:00 și 16:00, la Colegiul Național „Școala Centrală”, din strada Icoanei nr. 3-5, Sectorul 2. Depunerea la sediu se face numai în baza unei programări telefonice realizate în zilele de 27 și 28 iulie, între orele 9:00 și 15:00. Documentele pot fi transmise și online, prin formularul pus la dispoziție de ISMB. Pentru această variantă, termenul-limită este 30 iulie, ora 14:00.

Inspectoratul atrage atenția că formularul poate fi transmis o singură dată, astfel că părinții și elevii trebuie să verifice cu atenție toate documentele înainte de încărcare.

Cel mult zece opțiuni pentru locurile rămase libere

În cererea de repartizare pot fi trecute maximum zece opțiuni dintre locurile disponibile după prima etapă de admitere. Lista locurilor libere va fi publicată pe site-ul ISMB, în secțiunea dedicată admiterii, pe 28 iulie, după ora 18:00.

În ce ordine vor fi analizate solicitările

Comisia de Admitere a Municipiului București va soluționa dosarele într-o ordine prestabilită. Prioritate vor avea:

  • redistribuirea gemenilor și a tripleților;
  • corectarea erorilor de transcriere;
  • cazurile medicale;
  • solicitările de apropiere de domiciliu;
  • schimburile între elevi.

În cazul solicitărilor medicale este necesar un certificat emis de Direcția de Sănătate Publică București, iar pentru apropierea de domiciliu va fi luată în calcul adresa oficială de domiciliu sau de reședință a candidatului.

Condițiile care trebuie îndeplinite

Repartizarea pe locurile rămase disponibile se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiunile exprimate de elevi. Pentru ca solicitarea să poată fi aprobată, media candidatului trebuie să fie cel puțin egală cu media ultimului admis la profilul, specializarea și clasa solicitate, iar transferul să nu ducă la depășirea numărului maxim legal de elevi.

În cazul schimburilor, cei doi elevi trebuie să aibă aceeași medie de admitere și să îndeplinească toate condițiile de înscriere pentru clasele respective. Dacă este vorba despre clase cu probe de aptitudini sau cu predare bilingvă, ambii candidați trebuie să fi promovat probele specifice.

Când vor fi afișate rezultatele

Comisia de Admitere va soluționa toate cererile pe 31 iulie 2026, iar lista deciziilor va fi publicată în aceeași zi, după ora 20:00. Elevii ale căror solicitări sunt aprobate vor trebui să depună dosarul de înscriere la noul liceu pe 3 august 2026. Odată admisă cererea, candidatul pierde automat locul obținut la repartizarea computerizată și este obligat să se înscrie la liceul stabilit prin decizia Comisiei de Admitere.

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